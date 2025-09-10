La Piedra de Aserrí se viste de patria: esta es la bandera gigante que ondeará por cinco días

Del 11 al 15 de setiembre, una bandera de 300 metros cubrirá la Piedra de Aserrí con mensajes de paz escritos por niños y adultos mayores.

Del 11 al 15 de setiembre de 2025, la Piedra de Aserrí lucirá una monumental bandera de Costa Rica, formada por seis telas de 50 metros cada una, con los colores patrios. Esta instalación, organizada por La Potente Radio TV, busca reforzar el sentido de identidad, civismo y unidad entre los habitantes del cantón y sus visitantes.

La iniciativa “Bandera en la Piedra de Aserrí: Iluminamos la Esperanza” se realiza por segundo año consecutivo. La bandera ondeará durante cinco días y se retirará el 15 de setiembre, como parte de las celebraciones patrias.

Este año, el proyecto incluyó una campaña cívica en centros educativos y de atención a adultos mayores, donde se recopilaron mensajes, emoticones y firmas de niños desde los 4 años y personas mayores de hasta 80 años. Estos mensajes quedaron impresos sobre la bandera, como un testimonio de paz y compromiso ciudadano.

La actividad busca unir a la comunidad con un símbolo patrio que incluirá mensajes y firmas de personas entre los 4 y los 80 años. (Cortesía/Cortesía)

Además, más de 40 personas se registraron para colaborar en la instalación del pabellón nacional, reflejando el entusiasmo de la comunidad.

La organización invitó a la población a compartir fotografías de la bandera en redes sociales con el hashtag #BanderaEnLaPiedra, con el fin de crear un collage digital comunitario que capture el orgullo de ser costarricense.

Según informó La Potente Radio TV, una sorpresa será anunciada el 11 de setiembre en sus redes sociales como parte de esta celebración. El proyecto también recibió apoyo de centros educativos, instituciones públicas y comercios locales.

Para más detalles, se puede visitar el sitio oficial del evento: lapotentecr.com/bandera

