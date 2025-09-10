El País

La Piedra de Aserrí se viste de patria: esta es la bandera gigante que ondeará por cinco días

La actividad busca unir a la comunidad con un símbolo patrio que incluirá mensajes y firmas de personas entre los 4 y los 80 años

Por Jailine González Gómez
Del 11 al 15 de setiembre, una bandera de 300 metros cubrirá la Piedra de Aserrí con mensajes de paz escritos por niños y adultos mayores.
(Cortesía/Cortesía)







