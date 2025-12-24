La Navidad llena San José de magia: Vea las imágenes de la víspera de Nochebuena

Este diciembre, los parques del centro de San José lucen colecciones de luces, personajes y decoraciones navideñas que atraen miradas por doquier.
En el parque Central se pueden apreciar muchos de estas atractivas instalaciones lumínicas, que los transeúntes aprovechan para fotografiarse.
La decoración del parque se extiende desde el quiosco, con luces colgantes, hasta los árboles y grandes figuras penetrables donde los visitantes se ven envueltos en las luces navideñas.
Otros espacios, como la plaza de la Democracia, el Parque Morazán y el Parque Nacional, también exhiben profusas decoraciones desde inicios del mes. La agenda de la capital también incluye actividades culturales y de entretenimiento, así como la oferta de museos que siguen abiertos durante los días festivos.