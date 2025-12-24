El País

La Navidad llena San José de magia: Vea las imágenes de la víspera de Nochebuena

La capital rebosa luces, decoraciones y festejos navideños, como puede apreciar en este recorrido fotográfico.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
23/12/2025, San José, Parque Central, recorrido para ver el ambiente navideño en el centro de San José.
Así se ve el ambiente navideño en el Parque Central de San José. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NavidadSan Josédecoración navideñafestejos
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.