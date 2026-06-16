El País

La IA ya es clave para la industria de la salud, ¿cómo ayudaría en enfermedades crónicas o pandemias?

Elia Lima-Walton, coordinadora de inteligencia artificial de la Clínica Mayo, en Estados Unidos, estuvo en el Life Science Forum hablando sobre el tema y conversó con ‘La Nación’

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Por Irene Rodríguez
La inteligencia artificial ya está moldeando la forma de entender la salud, facilita los procesos y minimiza errores humanos, pero nada sustituye al conocimiento de los profesionales. (Shutterstock)







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Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

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