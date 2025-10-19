El País

De Costa Rica al mundo: la científica que ayudó a crear una IA para frenar el cáncer de cérvix

Investigadora costarricense narra cómo esto podría ayudar a mejorar el acceso para mujeres que viven en zonas remotas y de difícil acceso

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
El virus del papiloma humano (VPH) se transmite mediante contacto sexual y puede detectarse a tiempo a través de pruebas específicas para prevenir complicaciones.
El virus del papiloma humano (VPH) se transmite mediante contacto sexual y puede detectarse a tiempo a través de pruebas específicas para prevenir complicaciones. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Virus del papiloma humanoPapilomaCáncer de cérvixInteligencia Artificial
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.