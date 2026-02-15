El País

La donación de Faber-Castell que Costa Rica casi pierde… y terminó mal

La donación humanitaria de una propiedad de Faber-Castell a Costa Rica terminó marcada por trabas, tensiones con europeos y polémica

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Salvador, who were held in a maximum security prison, alleging, without evidence, that they were members of the Tren de Aragua criminal gang. (Photo by Armando ACEVEDO / AFP)
Vista de una fábrica de Faber-Castell, en el contexto de la polémica por la donación de una propiedad con fines humanitarios a Costa Rica, que derivó en trabas administrativas y cuestionamientos públicos sobre su uso. (ARMANDO ACEVEDO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Faber-Castell Costa RicaDonación Faber-CastellPropiedad donada al EstadoProyecto humanitario fallidoCrisis migratoria Costa Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.