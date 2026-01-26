Juan Carlos Hidalgo cierra campaña del PUSC y pide votar sin miedo este 1.º de febrero

A una semana de las elecciones nacionales, el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, cerró su campaña este domingo con un llamado “firme, directo y optimista” a la participación ciudadana, al instar a los costarricenses a salir a votar el próximo domingo 1.º de febrero “con tranquilidad y sin miedo”.
Hidalgo pidió este domingo a sus simpatizantes marcar “rojo y azul en ambas papeletas”, al tiempo que sostuvo que el país enfrenta una decisión “clara”: elegir, dijo, al mejor candidato con “propuestas serias y responsables”, un plan de gobierno sólido, un equipo técnico “de primer nivel” y “sin compromisos ocultos”.
“Yo creo que ustedes ya lo tienen muy claro, pero quiero instarlos a que, de aquí al 1. ° de febrero, toquemos todas las puertas y hablemos con toda la gente para que salgan a votar”, expresó el aspirante socialcristiano, quien subrayó que quedan pocos días para movilizar a los electores rumbo a las urnas.
Durante su mensaje, Hidalgo también resaltó el valor de la democracia costarricense y lo comparó con la realidad política de la región.
“Yo soy de Ciudad Quesada. Si hubiera nacido apenas 100 kilómetros al norte, no sería candidato presidencial, sino un exiliado político. Así de fortuito, pero así de valioso, es haber nacido en esta hermosa democracia”, afirmó.
Según el comando de Hidalgo, el cierre de campaña del PUSC incluyó piquetes, caravanas y actividades de contacto ciudadano en distintos cantones del país, entre ellos San Francisco de Dos Ríos, Desamparados, Curridabat, Santa Ana, Alajuela, Escazú y Heredia, y culminó con una caravana y acto de cierre en Batán en Limón.
La agrupación indicó que en la actividad en Limón cientos de personas se reunieron para expresar su respaldo a Hidalgo, en una jornada marcada por consignas vinculadas a la necesidad de “emparejar la cancha”, generar oportunidades y atender desigualdades históricas en la provincia.
Hidalgo agradeció el recibimiento y reiteró su compromiso con un gobierno que incluya a todas las regiones “sin dejar a nadie atrás”, al tiempo que insistió en su llamado a votar “sin miedo” por un proyecto político que, afirmó, ofrece “orden, crecimiento económico, oportunidades y resultados concretos”.
“Un abrazo y pongámosle, porque Costa Rica lo merece”, concluyó.