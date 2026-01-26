El País

Juan Carlos Hidalgo cierra campaña del PUSC y pide votar sin miedo este 1.º de febrero

Juan Carlos Hidalgo del PUSC llamó a votar sin miedo este 1.º de febrero y a movilizar electores en la recta final hacia las elecciones nacionales

Por Juan Fernando Lara Salas
Juan Carlos Hidalgo cerró su campaña este domingo en Limón con un llamado a votar “sin miedo” y a movilizar electores en la última semana antes de las elecciones del 1.º de febrero.
Juan Carlos Hidalgo cerró su campaña este domingo en Limón con un llamado a votar “sin miedo” y a movilizar electores en la última semana antes de las elecciones del 1.º de febrero. (Comando de campaña del PUSC/Cortesía)







