Juan Carlos Hidalgo cierra campaña del PUSC y pide votar sin miedo este 1.º de febrero

A una semana de las elecciones nacionales, el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, cerró su campaña este domingo con un llamado “firme, directo y optimista” a la participación ciudadana, al instar a los costarricenses a salir a votar el próximo domingo 1.º de febrero “con tranquilidad y sin miedo”.

Hidalgo pidió este domingo a sus simpatizantes marcar “rojo y azul en ambas papeletas”, al tiempo que sostuvo que el país enfrenta una decisión “clara”: elegir, dijo, al mejor candidato con “propuestas serias y responsables”, un plan de gobierno sólido, un equipo técnico “de primer nivel” y “sin compromisos ocultos”.

“Yo creo que ustedes ya lo tienen muy claro, pero quiero instarlos a que, de aquí al 1. ° de febrero, toquemos todas las puertas y hablemos con toda la gente para que salgan a votar”, expresó el aspirante socialcristiano, quien subrayó que quedan pocos días para movilizar a los electores rumbo a las urnas.

Durante su mensaje, Hidalgo también resaltó el valor de la democracia costarricense y lo comparó con la realidad política de la región.

“Yo soy de Ciudad Quesada. Si hubiera nacido apenas 100 kilómetros al norte, no sería candidato presidencial, sino un exiliado político . Así de fortuito, pero así de valioso, es haber nacido en esta hermosa democracia”, afirmó.

Según el comando de Hidalgo, el cierre de campaña del PUSC incluyó piquetes, caravanas y actividades de contacto ciudadano en distintos cantones del país, entre ellos San Francisco de Dos Ríos, Desamparados, Curridabat, Santa Ana, Alajuela, Escazú y Heredia, y culminó con una caravana y acto de cierre en Batán en Limón.

La agrupación indicó que en la actividad en Limón cientos de personas se reunieron para expresar su respaldo a Hidalgo, en una jornada marcada por consignas vinculadas a la necesidad de “emparejar la cancha”, generar oportunidades y atender desigualdades históricas en la provincia.

Hidalgo agradeció el recibimiento y reiteró su compromiso con un gobierno que incluya a todas las regiones “sin dejar a nadie atrás”, al tiempo que insistió en su llamado a votar “sin miedo” por un proyecto político que, afirmó, ofrece “orden, crecimiento económico, oportunidades y resultados concretos”.

“Un abrazo y pongámosle, porque Costa Rica lo merece”, concluyó.