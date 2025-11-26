Joven destacado en admisión de la UCR ‘se preparó’ enseñando lógica matemática a otros colegiales

Marvin Herrera Baltodano, de 17 años recién cumplidos, logró la tercera nota más alta del examen de admisión de la UCR para el proceso 2025-2026.

Marvin Herrera Baltodano, del Colegio Humanístico Costarricense Sede Regional Chorotega, logró la tercera mejor puntuación en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) para el proceso 2025-2026. El estudiante sacó 788,65 puntos de los 800 posibles.

Con franqueza cuenta que no se preparó demasiado para el examen, aunque considera que dar clases de lógica matemática a otros colegiales le permitió practicar para tener éxito en la Prueba de Aptitud Académica (PAA).

“Lo único que hice fue dar clases. Empecé como parte del trabajo comunal y después una señora me pidió enseñarle a sus hijos”, comentó Marvin, quien afirma estar muy feliz con el resultado, pues su meta era sacar más de 720.

El muchacho, quien está diagnosticado dentro dentro del espectro autista, se ha destacado desde que era un niño pequeño. A los cuatro años aprendió a leer y a escribir y su mamá, la psicóloga Jazmín Baltodano, asegura que su hijo es la persona más inteligente que conoce.

Las capacidades de Marvin no siempre fueron reconocidas, más bien, su mamá detalla que hubo estigmatización e incomprensión cuando su hijo hacía preguntas en la escuela que molestaban a sus maestros.

Cuando otros niños veían fábulas, él se interesaba por documentos de divulgación científica y documentales, por ello su interacción con otros pequeños era mínima. Fue hasta el año anterior, cuando le hicieron pruebas para ver si tenía superdotación, que detectaron que es una persona autista.

“Para mí esto es todo un sueño. Es un logro increíble, a uno le duele ver que a tu hijo lo tratan de manera diferente por no ser un niño neurotípico. Detrás hay un esfuerzo, de apoyarlo en olimpiadas, de ir y venir, nosotros vivimos en una finca en la que hasta hace dos años tenemos Internet”, contó la madre, quien autorizó que Marvin diera sus declaraciones y que su imagen aparezca en esta nota.

El muchacho guanacasteco ha ganado medallas de oro y bronce, así como menciones honoríficas gracias a su desempeño en olimpiadas de Química, Física, Astronomía y Astronáutica. Para estas competencias, el muchacho admite que se preparó muchísimo en los tiempos libres que le quedaban de sus muchas responsabilidades colegiales.

Para Marvin, centrarse en su autismo no es necesario. Considera que es parte de su realidad, pero no lo ve como el foco de su historia y le parece “feo” que se piense que fue un gran logro obtener esta calificación estando dentro del espectro.

Marvin Herrera Baltodano junto a su mamá Jazmín, quien dice sentirse muy orgullosa del éxito de su hijo. (Cortesía/Cortesía)

Las aspiraciones de Marvin

El estudiante tiene muy claro su futuro cercano y el de largo plazo: estudiará medicina en la Universidad de Costa Rica (UCR) y se especializará como neurocirujano para convertirse en el mejor del país.

Mientras se prepara para lo que viene, que incluye dejar su casa en Nicoya para venir a estudiar a San José, Marvin disfruta de ver animé y escuchar música, sobre todo la del DJ británico APHEX TWN, su favorito.

Estudiantes destacados

Este 25 de noviembre, la UCR reconoció a 26 estudiantes que sobresalieron en las notas del examen de admisión con notas que van desde los 773 hasta los 800 puntos.

El primer lugar lo obtuvo David Ignacio Araya Mora, quien por segunda ocasión sacó el puntaje máximo de 800.