Joven destacado en admisión de la UCR ‘se preparó’ enseñando lógica matemática a otros colegiales

Marvin Herrera Baltodano, de 17 años, sacó 788,65 puntos de 800. Para su madre, logro de su hijo es un sueño realizado por todo lo que ha implicado llegar hasta aquí

Por Fernanda Matarrita Chaves
A 15 kilómetros del centro de Nicoya, en Guanacaste, hay un pueblito de no más de 500 personas, se llama Gamalotal y ahí vive Marvin Herrera Baltodano, un joven soñador que logró la tercera mejor nota en el examen de admisión 2026 de la UCR
