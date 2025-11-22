El País

IPLEX: ‘Subasta de frecuencias es un golpe a la libertad de expresión’

Varias emisoras y canales regionales anunciaron su salida del aire al no participar en la subasta de frecuencias.

Por Patricia Recio
La Cadena Radial Costarricense, que opera cinco conocidas frecuencias de radio en la banda FM, confirmó este jueves que no participará en la polémica subasta pública de frecuencias de radio y televisión organizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la cual se cierra este viernes 21 de noviembre.
Varias emisoras de radio ya anunciaron su salida del aire, tras no presentar oferta económica para la subasta. (La Nación /La Nación )







