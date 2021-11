Intervención policial a Café Otoya Bistró reabre debate sobre comercio al aire libre

Los dueños del Café Otoya Bistró publicaron este comparativo sobre cómo quedó el sitio luego de la intervención policial, en San José, al este de la Casa Amarilla. Foto: Cortesía

El Café Otoya Bistró, ubicado al este de la Casa Amarilla en San José, fue obligado a retirar las mesas y sillas que colocaba en la acera, donde el público disfrutaba de sus platillos al aire libre. La noche del viernes 26 de noviembre, la Policía Municipal capitalina y oficiales de la Fuerza Pública intervinieron el lugar, debido a la falta de un permiso que solo puede otorgar el Concejo Municipal y que, al parecer, no es tan fácil de conseguir.

La autoridad municipal notificó a los propietarios del negocio de la supuesta falta, la cual reabrió el debate sobre la posibilidad de que, en el país, se practique el comercio al aire libre en espacios públicos, como ocurre en otras ciudades del mundo.

Franklin Dawkins, codueño del lugar, comentó a La Nación que él y su socio, Dariel Fallas, han intentado incansablemente formalizar su situación para evitar problemas, pero en la Municipalidad de San José no ha existido ninguna intención de colaborarles ni atenderles adecuadamente.

De hecho, mencionó que ya han sido intervenidos en otras ocasiones por colocar mesas en la acera y que, la última vez, los oficiales les indicaron que no iban a volver a molestarlos por el tema. Sin embargo, después de la nueva intervención, señala que no sabe qué es lo que verdaderamente buscan los funcionarios con estos despliegues.

“Nosotros no estábamos obstruyendo el paso porque la acera siempre está despejada. Fue algo hasta intimidante; los policías hasta con las armas expuestas, tratando a los extranjeros prácticamente como criminales, porque ahora parece que tomar un café o salir a cenar a un lugar tan hermoso es un delito. Una comensal dijo que pasó momentos feos cuando su única intención fue ir a tomar un café”, continuó.

El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, aseguró a este diario que la intervención no fue exclusiva a este local, sino que se trataba de una acción general en el distrito Carmen y que “lo único” que se hizo fue una notificación a los propietarios, sin mediar ningún decomiso o cierre del establecimiento.

“Lo que hace el policía es entregarle una única notificación en donde se le insta al administrador a que regularice el uso del espacio público. Yo personalmente apoyo esto; creo que el espacio público debe ser utilizado de esta manera en los restaurantes y cafeterías, para que ojalá puedan maximizar el uso de las aceras anchas en donde no se obstaculice el paso peatonal. Eso, inclusive, hace más agradable la ciudad; así funciona en los grandes países del mundo, pero nuestra intención es que se haga de manera regulada”, afirmó el oficial.

Solano argumentó que, aunque conoce que, en la Asamblea Legislativa, se discute un proyecto de ley relacionado a este tema, el cual considera innecesario porque la normativa municipal ya permite a los negocios explotar el espacio público, como ha ocurrido en la Avenida Central o en barrio Escalante.

Explicó que los empresarios solo deben presentar una solicitud formal ante el Concejo Municipal para que éste la autorice y establezca el monto del canon por el uso de la zona, el cual depende de la cantidad de metros a usar.

Por su parte, el diputado liberacionista Roberto Thompson, impulsor de un proyecto de ley de comercio al aire libre, discrepa con el Solano en que exista suficiente claridad legal.

“Nos parece que no hay regulación en el país y, más bien, lo que hay son una serie de prohibiciones y limitaciones para el uso del espacio público debidamente regulado. Por eso, las municipalidades actúan de esa manera y es un problema. La ley lo que pretende es que, mediante un proceso de recuperación urbana, se permita la convivencia social y aprovechamiento de algunos espacios aptos, para que los negocios se extiendan hacia los espacios públicos que les permitan aprovechar nuestros centros urbanos.

“Obviamente, la ley contiene una serie de limitaciones y condicionamientos para evitar las ventas ambulantes, la construcción de estructura permanente o que se vaya a obstaculizar los pasos en las aceras y que se cumpla con la ley 7.600. La iniciativa fue dictaminada desde el año pasado en la Comisión de Asuntos Municipales y, ahora, en este periodo de sesiones ordinarias logramos superar los dos días de mociones. El proyecto quedó listo para ser conocido y votado en primer debate, pero el Poder Ejecutivo no lo convocó”, dijo el legislador.

Para Thompson, es importante incentivar la convivencia con distanciamiento y en exteriores, sobre todo durante el periodo de verano.

El director de la Policía Municipal de San José está al tanto del malestar de los dueños del Café Otoya Bistró respecto a la cantidad de oficiales que llegaron al sitio, pero alegó que, aunque él no estuvo durante dicha intervención, presume que el despliegue policial se dio porque allí fue donde inició el operativo que se extendió por todo el distrito Carmen. Además, destacó que si el negocio vuelve a colocar las mesas y sillas, no volverá a ser intervenido.

“En este caso específico puedo decir con claridad que no va a haber un paso más allá. Es decir, no hay una amenaza sobre esa notificación respecto a que, si no se cumple o no se regulariza, la Policía intervendrá forzosamente a la clausura. Esa no es la función de la Policía y ese tampoco es el espíritu que nos mueve en el cumplimiento de la normativa. Entendemos que esta es una buena cafetería que está ayudando a mejorar la convivencia en la zona; ojalá puedan regularizar pronto, la Policía no va a ir más allá”, expresó.

El regidor josefino Diego Miranda confirmó a La Nación que los dueños de este restaurante ya se pusieron en contacto con él para tramitar el permiso para el uso del espacio público, el cual él también apoya al tiempo que critica la intervención realizada por las autoridades para retirar las sillas y mesas del lugar. “Me parece que fue desproporcionado un despliegue así para detener un disfrute urbano que es tan necesario”, apuntó.

Dariel Fallas, codueño del café, denunció por redes sociales que hubo un despliegue de hasta 20 policías al frente de su negocio. Esta fue una de las imágenes que logró capturar antes de ser notificado. Foto: cortesía