Interrupción en el tren San José-Cartago: caída de árbol paraliza servicio esta tarde y noche

Incofer suspendió los trenes entre Cartago y San José por la caída de un árbol sobre la vía férrea en Ochomogo.

Una caída de árbol sobre la vía férrea en el sector de Ochomogo obligó al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) a interrumpir parcialmente el servicio de tren entre San José y Cartago durante la tarde de este lunes 18 de agosto.

Según la actualización de las 4:10 p. m. publicada por Incofer, los servicios hacia Cartago solo llegarán hasta la estación de Tres Ríos.

Los trenes no saldrán desde Cartago en dirección hacia San José. En su lugar, los recorridos se retomarán desde Tres Ríos hacia la capital.

El incidente impide que los recorridos se completen normalmente debido a que el árbol bloquea el paso del tren. Incofer indicó que una cuadrilla técnica se dirige al sitio afectado para atender la situación.

La institución recomendó a los usuarios tomar precauciones.

