― No, no. No sería a ciegas porque, primero que nada, el estudio de factibilidad no lo hace solamente el concesionario, lo hacen en conjunto con el equipo de Concesiones y después está la parte de estudiar que las tarifas de peajes y los resultados de esos estudios (de factibilidad) beneficien a los usuarios, ahí es donde entra el apalancamiento estatal, de ser necesario.