Rodolfo Méndez sobre acusación por cierre de plantas de asfalto: ‘Tendrían que acusar a todos los que no las han podido poner a operar’

Horas después de que trascendiera la acusación en su contra por el cierre de cuatro plantas de asfalto, el exministro de Obras Públicas y Transportes Rodolfo Méndez Mata aseguró que cuando asumió el cargo, en mayo de 2018, ya las instalaciones estaban fuera de funcionamiento.

La acusación contra el ahora exjerarca que dirigió el MOPT entre 2018 y 2022 fue dada a conocer la mañana de este miércoles 11 de setiembre en un comunicado del Ministerio Público.

“No solo no se pudieron poner a funcionar durante mi administración, sino que tampoco en esta, de manera que también supongo yo que tendrían que acusar a todos los que no las han podido poner a funcionar”, expresó Méndez Mata, quien aseguró haberse enterado de la decisión de la Fiscalía a través de la prensa.

El exministro reconoció que estaba al tanto de que el caso estaba siendo investigado, pero desconocía que el proceso avanzaría a una audiencia preliminar. Será hasta este jueves cuando, junto con su abogado, tenga acceso al expediente completo.

El exministro de Obras Públicas Rodolfo Méndez aseguró que desde que asumió el cargo las plantas de asfalto estaban fuera de operación.

El ingeniero de 87 años enfatizó que las plantas se cerraron un año antes de su llegada al Ministerio. Incluso, afirmó que algunos equipos “aún están en cajas” y recordó que así lo manifestó en mayo de 2018, cuando asumió el cargo.

“No las van a poder poner a funcionar, son plantas compradas con tecnología de 1980, sin estudios ni análisis económico sobre su utilidad; ¿por qué las compraron? Eso ya no es asunto mío”, añadió.

El exjerarca señaló que una auditoría realizada durante su gestión determinó que poner las plantas a funcionar requeriría una inversión de al menos ¢14.000 millones. Las cuatro plantas, adquiridas entre 2011 y 2013, representaron una inversión de ¢3.295 millones.

La Fiscalía informó este miércoles de que la acusación contra Méndez Mata y otros dos exfuncionarios del MOPT responde al supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública. Según este órgano, las órdenes emitidas por el exministro para el cierre de las plantas “carecieron de sustento técnico y jurídico”.

Cierre definitivo de plantas

En julio de 2018, pasados dos meses de la administración de Carlos Alvarado, el entonces jerarca del MOPT anunció el cierre definitivo de las plantas. Justificó la decisión señalando que producían material a un costo más alto que el del mercado, con una calidad inferior a la exigida por la normativa técnica y con baja productividad.

“No se vuelven a encender; las plantas de asfalto del MOPT no se vuelven a encender porque no hay demanda, porque no tenemos que ser un industrial de la mezcla de asfalto, tenemos costos más elevados que el mercado nacional y si vendemos asfalto subsidiado tendríamos pérdidas. Tampoco cumplimos con requerimientos técnicos”, declaró el entonces ministro a La Nación.

La utilidad de las plantas cambió en 2015, cuando se aprobó la Ley Especial de Transferencia de Competencias, que estableció que el MOPT debe girar a los ayuntamientos el dinero para el arreglo de caminos. Sin embargo, desde entonces, los municipios han optado por comprar el asfalto a otros proveedores que lo fabrican a precios menores y con estándares de calidad más altos.

Para el momento en que se anunció el cierre, solo dos plantas (Santo Domingo y Siquirres) habían producido asfalto, pero con porcentajes inferiores al 50% de su capacidad instalada.

‘Ya hay una planta operando’

En junio pasado, el actual ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, aseguró que la habilitación de las plantas de asfalto no era un “proyecto prioritario” para su administración. Sin embargo, pocas semanas después, cambió su postura y anunció que seguiría adelante con el plan para reactivarlas paulatinamente.

Según el MOPT, las cuatro plantas de asfalto ubicadas en Paso Real (zona sur del país), El Chopo (Guanacaste), Colima de Tibás y Siquirres, se irían habilitando de manera individualizada.

Este miércoles, luego de que trascendiera el anuncio de la Fiscalía, el Ministerio informó de que ya está en operación una de las cuatro plantas y que antes de que finalice el año se pondrían en servicio otras dos.

Se trata de la instalación ubicada en Paso Real de Buenos Aires, en Puntarenas, la cual, según el MOPT, produjo 779 toneladas métricas de asfalto que fueron colocadas en la ruta 2 (Interamericana Sur), cerca de la comunidad de Rey Curré y en la ruta nacional 625 que comunica al territorio indígena de Térraba - Boruca.

Alonso Mora, director de Obras Públicas del MOPT, aseguró que actualmente trabajan en los “requerimientos finales” para poner en operación las plantas de asfalto de Colima en Tibás y Siquirres; mientras que la planta El Chopo, en Guanacaste, será la última que se pondrá en servicio, ya que por segunda ocasión fue declarada infructuosa la contratación para las obras civiles que se requieren, por lo que volverá a licitar el próximo año.

El Ministerio indicó que cuentan con convenios con varias municipalidades a las que se les procesará el asfalto.