MOPT inicia gestiones para reparar dos hundimientos en Cambronero pero sigue sin definir arreglo de principal falla

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ordenó iniciar los diseños de soluciones para dos de los hundimientos que se registran en el cerro de Cambronero, entre San Ramón y Esparza. Ninguno de los sitios corresponde al sector donde se detectó la falla principal en este paso de montaña de la carretera Interamericana Norte.

La adjudicación de estos arreglos, cuyos diseños comenzarán, había sido realizada antes de que ocurriera la tragedia del pasado 17 de setiembre en la que nueve personas perdieron la vida cuando un derrumbe arrastró un autobús y una motocicleta.

Los sitios a intervenir se ubican cerca del sector llamado Jesús Jiménez. En uno de los hundimientos, el más cercano a San Ramón, las obras tendrán 150 días para diseño y 180 días para la construcción, para un total de 330 días, con un monto de ¢89 millones. En el segundo caso, se destinarán 180 días para el diseño y 250 días para la fase constructiva (430 días en total) y una inversión de ¢579 millones.

El paso por Cambronero permanece cerrado en espera de arreglo para daños importantes. No hay fecha prevista.

Estas obras fueron encargadas al consorcio Also D’Geo e incluyen estudios de geometría, detalles de pantallas de anclaje, obras complementarias para el manejo de las aguas superficiales, además de los drenajes subterráneos, micropilotes de hasta 6 metros de longitud, relleno de restitución de la zona socavada, tuberías, así como estabilización de taludes y seguridad vial, entre otros.

Una vez que se completen los diseños, se estima que la fase de construcción inicie en el primer cuatrimestre del 2023.

En el caso del hundimiento del km 66, donde se presenta el principal daño, el MOPT aseguró que actualmente se encuentran en fase de estudios para determinar cuál será la eventual solución.

En ese punto, el jerarca de esa cartera, Luis Amador, había anunciado que se colocaría el puente bailey que actualmente se ubica cerca del conservatorio Castella. No obstante, ingenieros de la sede regional de San Ramón que acudieron ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa aseguraron que no era viable colocar dicha estructura ahí, pues, en primer lugar, no daba el tamaño suficiente y, además, no permitía los giros para vehículos pesados.

Uno de los principales problemas que presenta ese sector es que el hundimiento es originado por una falla activa, sobre la cual no se tiene certeza del tamaño, por lo que según los expertos también sería un problema ya que en caso de pretender construir un viaducto no soportaría la colocación de una pila central que lo sostenga.

El paso por Cambronero permanece cerrado desde el 17 de setiembre, luego de la tragedia. El MOPT había estimado que dicho cierre se mantendría al menos tres meses; hasta este momento no ha dado una fecha de apertura.