Jerarca del ICE reconoce a diputados ‘microgrietas’ y filtraciones en planta Reventazón

Marco Acuña Mora, presidente del Grupo ICE, reconoció ante la Comisión Especial de Energía de la Asamblea Legislativa la existencia de microgrietas y filtraciones en la planta Reventazón, en Siquirres (Limón) que, según él, están dentro de “límites aceptables”.

No obstante, congresistas en ese foro consideran que faltó información, hubo respuestas contradictorias y un intentó de minimizar la gravedad del daño.

Acuña Mora aseguró que no existe un problema en esta obra, que costó $1.567 millones. Según él, es una “condición que era imprevisible a la hora de la construcción” de la megaestructura, situada sobre un macizo natural.

“El tema no es la presa, el tema es la montaña; esto no lo construyó el ICE, eso estaba ahí; es un lecho rocoso, pero en una parte, al ser un terreno natural, con la presión del agua en el embalse, se produjeron microgrietas que aumentaron la filtración de agua que sale por galerías construidas dentro del macizo”, admitió ante los diputados.

Problema geológico ‘complejo y delicado’ deteriora planta Reventazón del ICE

Con esas palabras, el jerarca del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) explicó la situación que afecta a la hidroeléctrica desde antes de su estreno, en el 2016. El daño se localiza entre la represa del embalse y el área donde están las turbinas de generación y el vertedero de excedencias. Específicamente, en un franja de montaña con cobertura boscosa que separa estas dos secciones del resto de la obra.

“Empezamos a notar un comportamiento cuando el nivel de agua que salía de las galerías estaba por encima del cálculo de diseño. Ya por diseño se sabía que debían salir X metros cúbicos de agua por segundo, pero estaban saliendo Y metros cúbicos, siendo Y mayor a X”, dijo sin revelar las cifras específicas.

En noviembre, el ICE inició un proceso para contratar a expertos internacionales mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), en el intento de solucionar lo que se calificó en los documentos del concurso como un problema geológico “complejo y delicado” de filtraciones y desplazamientos del terreno. Asi lo señalan textualmente los términos de referencia de la contratación.

Al consultársele a Acuña Mora sobre este concurso, él y Verny Rojas, jefe de la División Generación del ICE, también en la comparecencia, reiteraron que todo estaba bien.

“La idea es contratar una empresa experta que nos venga a decir que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo”, respondió Rojas ante una consulta de la diputada Kattia Cambronero Aguiluz, del Partido Liberal Progresista (PLP).

Según el presidente ejecutivo del ICE, la contratación la recomendó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de los financistas de la planta, con el fin de entender el tema de las filtraciones y del macizo para mantenimiento futuros.

ICE no pudo contratar a expertos internacionales para atender grietas en planta Reventazón

El funcionario insistió en que la filtración por las “microgrietas” ahora está dentro de los parámetros previstos en el diseño de la obra.

Sin embargo, durante su exposición inicial también dijo lo siguiente: “No hay un problema inminente, no quiere decir que pasará algo inmediatamente. Todos las plantas tienen un riesgo. La planta está generando normalmente y este año se hará un desembalse para revisar el fondo y limpiar sedimentos”.

No convencieron Copiado!

La diputada y jefa de fracción socialcristiana, Daniela Rojas Salas, presidenta de la Comisión, expresó haber quedado con la impresión de que los voceros del ICE callaron datos.

“Hay información que no nos están dando. A qué viene entonces una contratación de expertos internacionales para que les digan si lo que hacen está bien o no. Eso no es parte de un mantenimiento ordinario, es por una falla que insisten en decir que tienen bajo control”, indicó la congresista al final de la comparecencia.

La socialcristiana cuestionó cómo pueden saber hoy esos voceros, qué les dirán los expertos cuando vengan.

“Quedé confundida, parecían minimizar todo como si no pasara nada. Nos dicen que la contratación es extraordinaria, pero si no pasa nada, ¿por qué invertir en que les vengan a decir que todo lo están haciendo bien? Parecían contradecirse una y otra vez”, aseveró.

Por su parte, Cambronero Aguiluz calificó de contradictorias y omisas las declaraciones.

Para ella, eso fue evidente cuando los funcionarios adujeron que traerían expertos en el marco de un mantenimiento ordinario de la hidroeléctrica, pero luego reconocieron que la intervención de esos especialistas externos sí tiene carácter extraordinario.

“De igual forma, el ICE ha manifestado que hoy todo está controlado, y que contratar expertos externos busca comprobar que el trabajo hecho por el ICE es correcto, sin embargo, los mismos términos de referencia de la contratación confirman la imposibilidad del ICE para resolver el problema”, insistió.

Para ella, las respuestas fueron “insuficientes, insatisfactorias y preocupantes”.

Los antecedentes Copiado!

La declaración de Marco Acuña contrasta con lo expuesto por el ICE en los antecedentes del contrato 2022CD-000904-0000400001 en Sicop, donde se afirmó que la geología del macizo es bastante compleja y difícil de modelar, y que el problema de filtraciones ha persistido pese a trabajos realizados.

“Por la experiencia que tiene el ICE en obras hidroeléctricas, sabe que ya se llegó al umbral de acción con los profesionales propios y que por las graves consecuencias que podría tener una evolución negativa del comportamiento, lo recomendable es buscar lo antes posible la asesoría de expertos”, precisa un oficio del ICE, del 30 de agosto, remitido por el área de Ingeniería y Construcción al área de Proveeduría. Ahí le solicita abrir la convocatoria en el Sicop.

El oficio califica de “urgente e indispensable” la contratación, pues del análisis de los expertos saldrían eventuales acciones de las cuales, cita el escrito, “puede depender la continuidad de la producción de electricidad de la Planta Reventazón”.