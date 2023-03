Jefe de despacho de Chaves fue quien comunicó despido a exjerarca de Incofer

Jorge Rodríguez, jefe del despacho presidencial fue quien informó al ahora expresidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Mario Arce Guillén, la decisión de destituirlo de su cargo.

Según el exfuncionario, la noticia fue muy sorpresiva pues hasta ese momento no había recibido ninguna llamada de atención o cuestionamientos sobre su desempeño como jerarca. La recomendación de separarlo del cargo provino del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.

Este miércoles, Arce relató quién y cómo le comunicaron su destitución, la cual atribuye al ministro Amador, jerarca que, en su criterio, indujo a error a los miembros del Consejo de Gobierno.

“El pasado 14 de marzo, justo cuando estaba a punto de salir a una gira a San Carlos y diferentes cantones del Caribe, en el marco de coordinación del proyecto Telca (tren eléctrico limonense de carga), se me convoca sorpresivamente a una reunión por parte del presidente de la República a su despacho; suspendo la gira que tenía en San Carlos y acudo a su despacho. En ese momento, se me recibe de forma intempestiva por los asesores de doña Natalia (Díaz, ministra de la Presidencia) y me trasladan al despacho del Ministerio de la Presidencia”, precisó.

Aunque inicialmente le habían indicado que la cita sería con el presidente y la ministra de la Presidencia, el exjerarca topó con que en el despacho solo estaban la ministra, así como Luis Amador y el jefe de despacho de Chaves.

Según dijo, una vez en la oficina, Amador empezó a lanzar una serie de críticas y cuestionamientos.

“Se dan afirmaciones que para mi son muy sorpresivas, por ejemplo, el hecho de que se empiezan a cuestionar los términos de referencia que fueron formulados para los estudios que se iban a contratar por parte del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) para la reformulación del proyecto del tren eléctrico. Para mí es una gran sorpresa porque entendía que esa información era confidencial”, agregó.

Arce insistió en varias ocasiones en que no comprendía la injerencia de Amador en los proyectos, “Incofer es una institución autónoma, no somos un órgano del MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes)”.

Renuncia o destitución

De acuerdo con el recuento del exjerarca, luego de más de 40 minutos de cuestionamientos y descargos de su parte, el jefe de despacho intervino para comunicarle la razón real de su convocatoria.

“El jefe de despacho interviene y me indica que el motivo de la reunión no es para ponernos de acuerdo, ni para llegar a un tema de conveniencia, sino que es para informarme que el ministro Amador, ese mismo día en la tarde, había solicitado al presidente mi destitución y que el presidente se la había concedido, que el motivo (de la reunión) era para pactar mi salida”, narró.

Arce asegura que Rodríguez le manifestó que tenía la opción de renunciar o de que lo despidieran, a lo que él le respondió que si consideraban que debía haber un “cambio de rumbo”, podían proceder con su despido, pues no consideraba que tuviera motivos para renunciar al cargo.

Un día después en conferencia de prensa, Chaves anunció la destitución del entonces jerarca y, posteriormente, Amador justificó la decisión en inconformidades con el avance de los proyectos que tenía a cargo Arce en el Incofer.

El ahora expresidente del Instituto aseguró que tiene los documentos para demostrar que todos los proyectos avanzaron y que pondrá la información a disposición de los ciudadanos.