Hundimiento en carretera obliga a cerrar ruta en Cartago

Hundimiento Según vecinos, desde hace unas semanas se veían daños en la ruta, las lluvias los agravaron. Foto: Keyna Calderón

Un hundimiento provocó el cierre total la ruta nacional 228, a la altura de Copalchí, en Cartago, la mañana de este martes.

Los daños que registran a 500 metros del cruce entre Copalchí y Corralillo, representan un peligro tanto para los peatones como para vehículos, incluidas motos, que son muy comunes en esta zona.

Ante la emergencia, los vehículos particulares deben hacer un recorrido mucho más largo que implica pasar por el Alumbre, San Juan Norte, San Juan Sur, Río Conejo, Santa Elena, San Antonio, San Joaquín para llegar a Corralillo.

“Para el transporte público están haciendo transbordo pero los demás vehículos deben dar una gran vuelta. Los más afectados son las personas que salen diariamente a trabajar o a estudiar a Cartago porque se puede tardar casi una hora más en esa vuelta, normalmente se tarda entre 30 y 40 minutos en carro”, comentó Ileana Cordero, vecina de Río Conejo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) publicó en su página de Facebook que la ruta tiene cierre total y que se iniciaron las gestiones para intervenir a la mayor brevedad esa ruta.

Lucía Monestel, quien vive en Corralillo, narró que supo del hundimiento y el cierre de la ruta porque su hija lo escuchó en la escuela.

“Se puede viajar por el lado de San Juan o ir por Llano Los Ángeles, San Cristóbal y salir a la carretera Interamericana. Mis papás son adultos mayores que debo llevar con frecuencia a citas médicas al hospital de Cartago y con esto del covid-19 prefiero pagar un carro (transporte informal) para no andar exponiéndolos en el bus, me sale bastante caro y ahora con este cierre hay que dar una gran vuelta y mi mamá en estos días tiene cita y me va a salir más caro el viaje”, narró Monestel.

Según ella, este problema viene desde hace dos o tres años, pero como los aguaceros de los últimos días agravaron la situación.

Aseguró que la semana pasada ya una parte de la vía se había caído.