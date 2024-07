Estudiantes se quedan sin comida porque camión quedó atrapado en camino de barro

Los estudiantes de la Escuela y el Liceo de Boca del Río, en Pital de San Carlos, no contarán con el servicio de alimentación algunos días de la próxima semana debido a que el camión del Consejo Nacional de Producción (CNP), que transportaba los alimentos para los comedores, quedó atrapado en el camino de barro este miércoles 24 de julio, informó un docente del colegio.

El profesor comunicó que, si bien disponen de alimentos para este viernes, la situación cambiará en la próxima semana, pues no cuentan con provisiones en los comedores. La situación podría resolverse el próximo miércoles, cuando un camión tratará de ingresar con más comida; no obstante, por el estado de la vía, no hay seguridad de que esto pase.

El camión que transportaba alimentos del CNP para los comedores de la Escuela y Liceo de Boca del Río, en Pital de San Carlos, no logró llegar a su destino porque quedó pegado en la vía. Foto: Édgar Chinchilla para LN

Ruta en malas condiciones

Las malas condiciones de la Ruta 250 causaron el atoramiento del camión.

El principal inconveniente se presentó unos cuatro kilómetros antes de llegar al centro del poblado. En esa zona hay un sector de tierra donde se formó un “pegadero” y casi ningún vehículo logra pasar.

Por el mal estado de la vía, los vecinos de comunidades como Cureña y Cureñita se están viendo afectados. Los habitantes pide al Consejo Nacional de Vialdiad (Conavi) la intervención inmediata en esta ruta.

LEA MÁS: Niños de escuela permanecen sin comedor escolar por atraso de pagos al CNP