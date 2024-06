Auditoría señala riesgo de accidentes por parada de bus cerca de túnel de La Galera

La Auditoría del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) advirtió en un informe sobre riesgos y deficiencias en el proyecto del túnel de La Galera, en Curridabat, inaugurado a principios de año.

El documento AURA-11-2024-0001 (221), publicado el mes anterior y elaborado a partir de visitas realizadas días después de que la obra fuera puesta en servicio, alertó sobre el riesgo de colisiones en ese sector. También llama la atención sobre el hecho de que el paso fuera habilitado cuando aún había trabajos pendientes y medidas de seguridad sin colocar.

De acuerdo con el análisis, la amenaza de accidentes surge por la existencia de una parada de buses después de la gasolinera La Galera. En ese punto, señala la Auditoría, los autobuses provenientes de Cartago y Tres Ríos deben detenerse, lo que obliga a los vehículos que se aproximan desde Cipreses de Curridabat y Tres Ríos a realizar maniobras para evitar choques.

Sobre la rápida habilitación de la obra, el informe precisó que el 16 de enero (una semana después de la inauguración) aún había frentes de trabajo activos con tareas como la construcción de aceras, excavación de zanjas para alumbrado público y sistemas de contención vehicular, los cuales no se habían entregado debido a atrasos en los diseños.

La Auditoría advirtió de que la parada de buses ubicada después de la gasolinera La Galera puede ocasionar colisionas ya que obliga a los vehículos a maniobrar cuando los autobuses se detienen en ese punto. (Alonso Tenorio)

Auditoría duda de conveniencia del fast track

En su estudio, la Auditoría fue muy enfática en señalar inconveniencias en el uso del mecanismo de fast track o vía rápida, que consiste en iniciar la fase de construcción sin tener todos los diseños aprobados con la idea de agilizar las obras.

“Esta estrategia de ejecución impone riesgos adicionales al proyecto, aumenta las incertidumbres y existe una alta probabilidad que resultase con mayores costos. Por esa razón, esta forma de ejecución debe ser analizada en la etapa de preinversión para que la Administración pueda elaborar planes de acción y gestionar adecuadamente los riesgos asociados”, indicó.

Según el documento, en el caso específico de La Galera, aunque se inscribió en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) el 11 de marzo de 2024, sigue sin contar con la declaratoria de viabilidad por parte del Ministerio de Planificación.

“El equipo auditor reitera a la Administración la importancia a futuro de concluir las fases de preinversión de los proyectos de la institución, de previo a iniciar las etapas de diseño y ejecución, así como gestionar los análisis técnicos necesarios y oportunos que justifiquen la razonabilidad de cambiar una modalidad constructiva de diseño y construcción preconcebida contractualmente, a modalidad fast-track”, concluye el análisis.

La Nación consultó al Conavi si las obras señaladas en el documento ya habían sido concluidas, así como las medidas ejecutadas para subsanar el riesgo de accidentes señalados, pero no se obtuvo respuesta.

Informe provocó molestias en Consejo de Conavi

El informe de la Auditoría fue discutido durante la sesión de la Junta Directiva del Conavi del pasado 6 de mayo, donde trascendió la molestia de los miembros del Consejo con las observaciones en torno al uso del fast track y al tema de los descargos de la Administración, como consta en el acta CACONAVI-025-2023.

Roy Delgado, representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, manifestó su desacuerdo con “algunos puntos”, principalmente en lo relacionado con el fast track.

“El informe incluye un descargo de la Administración donde la Auditoría es la que determina si los descargos de la Administración se aceptan o no. A mí me parece que los que debemos determinar si el descargo de la Administración se acepta o no somos nosotros, no es la Auditoría, que se estaría convirtiendo en juez y parte”, añadió.

Igualmente, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, manifestó su inconformidad con las conclusiones de la Auditoría y aseguró que el documento “no es de recibo” porque, en su criterio, debía ser el Consejo de Administración el que hiciera las observaciones respecto a los descargos de la Administración.

“Quisiera también la opinión de los expertos legales, sobre cómo se maneja esto, pero sí definitivamente considero que claramente se demuestran en el informe de la Administración los beneficios, en términos de ahorro en externalidades, que tuvo el hecho de que se manejara a través del modelo de fast track. El modelo de fast track es un modelo ampliamente utilizado a nivel mundial, no fue algo que la Administración quiso venir a experimentar”, añadió Batalla.

El jerarca sostuvo que, varios meses después de la puesta en operación del proyecto, “queda demostrado” que los riesgos anticipados no se cumplieron.

“El proyecto está en operación sin accidentes, sin problemas viales y generando un beneficio para la población”, afirmó.

Tras la discusión, los miembros del Consejo del Conavi acordaron dar por visto el informe, sin aprobar las observaciones.