IMAS pagará subsidios de junio: estas son las fechas de depósito para los beneficiarios

El IMAS realizará los depósitos de junio entre el 22 y el 26. Los subsidios se asignan según criterios institucionales y registros del Sinirube.

Miles de personas beneficiarias de programas sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) recibirán durante este mes los recursos correspondientes a las ayudas económicas que otorga la institución a hogares en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, los depósitos de junio se realizarán entre el 22 y el 26 de ese mes. La programación forma parte del cronograma definido por el IMAS para todo el 2026.

Calendario IMAS (IMAS/IMAS)

Los recursos están dirigidos a personas en condición de pobreza o pobreza extrema, según la información registrada en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). La asignación de los subsidios también depende de los criterios de priorización institucional vigentes.

El proceso de atención se desarrolla mediante el modelo IMAS Impulsa, una estrategia que clasifica a los hogares tras una valoración profesional. Esta evaluación permite determinar las necesidades de cada familia y definir la ruta de acompañamiento correspondiente.

Tras los pagos de junio, el siguiente depósito se realizará entre el 27 y el 31 de julio, de acuerdo con la programación establecida por la institución para el resto del año.

Las personas beneficiarias pueden verificar el estado de sus ayudas mediante la plataforma Mi Expediente, disponible en el sitio web del IMAS. Esta herramienta permite consultar información relacionada con subsidios, gestiones y procesos de atención, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina de la institución.