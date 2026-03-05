El País

IMAS: estas son las fechas de los depósitos que quedan en 2026

Conozca las fechas de los depósitos del IMAS que restan en 2026, desde marzo hasta diciembre, y revise cuándo se realizarán los pagos de los programas sociales

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Revise las fechas de pago del IMAS que faltan en 2026 y conozca cuándo se realizarán los próximos depósitos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCIMASSubsidio
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.