IMAS: estas son las fechas de los depósitos que quedan en 2026

Revise las fechas de pago del IMAS que faltan en 2026 y conozca cuándo se realizarán los próximos depósitos.

Las personas beneficiarias de programas sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) aún cuentan con varias fechas de depósito durante el resto del 2026, según el calendario oficial establecido por la institución.

El cronograma define ventanas específicas de pago para cada mes, con rangos que generalmente abarcan entre tres y cinco días. Esto permite a las familias organizar su presupuesto y prever gastos básicos.

A partir de marzo, los depósitos se programaron del 23 al 27. En abril, el pago se realizará del 27 al 30. Para mayo, las fechas establecidas son del 25 al 29.

Calendario IMAS (IMAS/IMAS)

Los recursos del IMAS se dirigen a personas en condición de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). La asignación de estas ayudas también responde a los criterios de priorización institucional vigentes, los cuales determinan qué hogares requieren atención inmediata dentro de los programas sociales.

El proceso de selección y seguimiento se desarrolla mediante el modelo IMAS Impulsa, una estrategia que clasifica a los hogares tras una valoración profesional realizada por personal de la institución. Esta evaluación permite identificar las necesidades de cada familia y definir la ruta de acompañamiento más adecuada para promover su desarrollo social y mejorar sus condiciones de vida.