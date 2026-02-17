El País

IMAS confirma la fecha de depósito de los subsidios en febrero 2026

Consulte si usted forma parte del pago de febrero de 2026, revise cómo verificar su inclusión en Mi Expediente y conozca las condiciones para recibir el apoyo económico

Por Silvia Ureña Corrales
El IMAS realizará el último pago del año del 15 al 18 de diciembre. Confirme su estado en Mi Expediente.
IMAS anunció el depósito de febrero 2026 y habilitó la consulta en Mi Expediente para verificar inclusión.







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

