IMAS confirma la fecha de depósito de los subsidios en febrero 2026

IMAS anunció el depósito de febrero 2026 y habilitó la consulta en Mi Expediente para verificar inclusión.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) confirmó que el depósito correspondiente a febrero de 2026 se efectuará del 23 al 27 según el calendario oficial publicado por la institución. Las personas usuarias ya pueden verificar si están incluidas en el pago mediante la plataforma Mi Expediente.

La entidad indicó que la información se actualizó en el sistema digital, lo que permite a cada hogar confirmar el estado de su transferencia. Además, recordó que la normativa autoriza realizar los depósitos hasta el último día del mes en caso de eventualidades operativas.

Calendario IMAS (IMAS/IMAS)

Los recursos están dirigidos a personas en condición de pobreza o pobreza extrema, según los registros del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). La asignación también depende de los criterios de priorización institucionales vigentes.

El proceso se ejecuta bajo el modelo IMAS Impulsa, que clasifica a los hogares beneficiarios tras una valoración profesional. Esta evaluación determina la ruta de acompañamiento que corresponde a cada caso.

La ruta condicionada exige que las personas beneficiarias estudien, trabajen o desarrollen un emprendimiento como parte del compromiso para mantener el apoyo económico.

Por su parte, la ruta no condicionada se aplica a personas en situación de dependencia, quienes no deben cumplir metas productivas debido a su condición.

En ambos casos, el IMAS diseña junto con el hogar un Plan de Ascenso, que establece metas y acciones orientadas a superar la situación de pobreza. La institución da seguimiento periódico al cumplimiento de estos objetivos.

El IMAS recomendó a las personas usuarias ingresar a Mi Expediente para confirmar si reciben el depósito de febrero y mantenerse atentas a cualquier notificación oficial.