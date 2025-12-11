El País

¿Cómo solicitar un subsidio del IMAS para el 2026? Estos son los requisitos que debe cumplir

Descubra paso a paso cómo solicitar un subsidio del IMAS y qué documentos necesita para que su trámite avance sin contratiempos y con mayores posibilidades de aprobación

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Solicitar un subsidio del IMAS requiere identificación, registro socioeconómico y declaración jurada validada por la institución. (Eyleen Vargas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSubsidio IMASIMAS
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.