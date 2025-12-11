¿Cómo solicitar un subsidio del IMAS para el 2026? Estos son los requisitos que debe cumplir

Acceder a un subsidio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) requiere cumplir una serie de requisitos y presentar documentación básica que permite verificar la situación socioeconómica del hogar. Este trámite puede gestionarse en formato digital mediante una cita solicitada en el sitio web institucional.

Para iniciar el proceso, la persona debe presentar una cédula de identidad vigente o un documento migratorio válido. El IMAS verifica esta información con el Tribunal Supremo de Elecciones o la Dirección General de Migración y Extranjería. Esta revisión aplica tanto para quien solicita el beneficio como para la persona designada como representante del hogar.

Otro requisito fundamental es que el hogar tenga un registro activo en el Sinirube, el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. Este registro puede completarse con apoyo del personal del IMAS durante la atención del caso, mediante instrumentos como la RIS o el REPIC, según corresponda.

Además, cada integrante del hogar debe contar con un registro de ingresos en en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere). Cuando alguna persona no aparece registrada, debe presentar una declaración jurada que confirme la veracidad de la información suministrada. Si los datos del Sicere están completos, no se solicita este documento adicional.

El trámite también requiere una declaración jurada única por hogar, firmada por la persona responsable, donde se confirme que toda la información aportada es correcta. Esta declaración debe incluir una dirección de correo electrónico para notificaciones oficiales relacionadas con la gestión del subsidio.

Durante la entrevista con la persona profesional del IMAS, se verifica nuevamente que el hogar cuente con el registro administrativo en Sinirube y con la declaración jurada vigente. Esta revisión final permite asegurar que la información esté actualizada antes de resolver la solicitud del subsidio o transferencia monetaria.