IMAS define calendario de pagos 2026: verifique las fechas mes por mes

Descubra las fechas de pago del IMAS para 2026 y cómo cada depósito puede ayudarle a planificar mejor su presupuesto. Consulte el calendario completo mes a mes

Por Silvia Ureña Corrales
El IMAS definió las fechas de pago para todo el 2026. Cada mes tendrá una ventana específica y diciembre contará con un adelanto.







Silvia Ureña Corrales

