IMAS define calendario de pagos 2026: verifique las fechas mes por mes

El IMAS definió las fechas de pago para todo el 2026. Cada mes tendrá una ventana específica y diciembre contará con un adelanto.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) estableció el calendario de pagos para el 2026, con fechas que se extenderán entre el 23 y el 30 de cada mes, según la planificación interna de la institución. El orden permitirá a las familias beneficiarias organizar sus gastos con mayor anticipación.

El calendario incluye ventanas de depósito específicas para cada mes, desde enero hasta diciembre, con rangos que varían entre tres y cinco días hábiles.

Calendario 2026 IMAS (Cortesía/Cortesía)

El IMAS mantiene esta estructura anual con el fin de brindar mayor previsibilidad a los beneficiarios y permitir que cada persona consulte las fechas con antelación para organizar su economía familiar.

La plataforma Mi Expediente permite consultar si usted recibirá el subsidio en cada uno de los depósitos restantes. El IMAS recordó que las fechas podrían modificarse por razones administrativas, por lo que se recomienda verificar la información con regularidad.