Subsidios del IMAS: estas son las fechas de pago de diciembre y lo que debe saber para recibir la ayuda

El IMAS realizará el último pago del año del 15 al 18 de diciembre. Confirme su estado en Mi Expediente.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) anunció que el pago de subsidios correspondiente a diciembre 2025 se efectuará entre el 15 y el 18 de ese mes, como parte del cierre de fin de año.

Las personas beneficiarias pueden consultar esta información en la plataforma Mi Expediente, donde se encuentra el calendario oficial y el estado de cada solicitud.

Para recibir este beneficio económico, las personas deben estar registradas en condición de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). También deben cumplir con los criterios de priorización institucionales definidos por el IMAS.

La institución aplica el modelo IMAS Impulsa, que asigna a cada hogar una ruta de atención según su situación. En la mayoría de los casos, las personas deben asumir compromisos como parte de su proceso de desarrollo.

Tipos de ruta para recibir subsidio del IMAS

Ruta condicionada: requiere que las personas estudien, trabajen o inicien un emprendimiento. Ruta no condicionada: para personas con alguna condición de dependencia que no pueden cumplir esos compromisos.

Cada familia, junto con un profesional del IMAS, construye un Plan de Ascenso, que define metas claras para superar la situación de pobreza.

Esta será la última transferencia del año, por lo que el IMAS recomienda ingresar cuanto antes a Mi Expediente para verificar si usted está incluido y conocer los detalles del depósito.