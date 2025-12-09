Economía

Subsidios del IMAS: estas son las fechas de pago de diciembre y lo que debe saber para recibir la ayuda

Diciembre trae el último pago del IMAS en 2025. Descubra si usted está entre las personas que lo recibirán y cómo consultar su expediente

Por Silvia Ureña Corrales
El IMAS realizará el último pago del año del 15 al 18 de diciembre. Confirme su estado en Mi Expediente.
El IMAS realizará el último pago del año del 15 al 18 de diciembre. Confirme su estado en Mi Expediente. (Canva /Canva)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

