IMAS confirma depósito de subsidios de mayo 2026: así puede consultar su pago

IMAS habilitó la consulta del subsidio de mayo 2026 para que los hogares revisen la fecha exacta de su depósito.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) confirmó el calendario correspondiente al depósito de subsidios de mayo de 2026. Las personas usuarias ya pueden ingresar a la plataforma Mi Expediente para verificar si forman parte del pago y consultar la fecha asignada para la transferencia.

De acuerdo con la programación oficial de la institución, los depósitos se realizarán entre el 25 y el 29 de mayo de 2026. El IMAS recordó que la normativa vigente permite efectuar las transferencias hasta el último día del mes en caso de alguna eventualidad operativa.

Calendario IMAS (IMAS/IMAS)

Los recursos se destinan a personas en condición de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). La asignación también depende de los criterios de priorización definidos por la institución.

El proceso se ejecuta mediante el modelo IMAS Impulsa, que contempla una valoración profesional para cada hogar beneficiario. Con base en ese análisis, las familias son ubicadas en distintas rutas de acompañamiento social.

La ruta condicionada exige que las personas beneficiarias estudien, trabajen o desarrollen un emprendimiento como parte de su proceso para superar la condición de pobreza. El cumplimiento de estos compromisos influye en la continuidad del apoyo económico.

Por otra parte, la ruta no condicionada aplica a personas en situación de dependencia, quienes no deben cumplir metas productivas debido a su condición particular.

En ambos casos, la institución diseña junto con cada hogar un Plan de Ascenso, que establece metas y acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida y avanzar hacia la superación de la pobreza.

El IMAS recomendó a las personas usuarias revisar periódicamente Mi Expediente para confirmar la fecha exacta del depósito y mantenerse atentas a cualquier actualización oficial.