IMAS confirma depósito de subsidios de mayo 2026: revise cuándo recibirá el pago

IMAS habilitó la consulta del subsidio de mayo 2026 para que los hogares verifiquen si recibirán el pago.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) confirmó que el depósito correspondiente a mayo de 2026 se realizará del 25 al 29 de ese mes, según el calendario oficial establecido por la institución.

Las personas usuarias ya pueden ingresar a la plataforma Mi Expediente para verificar si forman parte de este pago.

La entidad informó que la consulta se encuentra habilitada en la plataforma Mi Expediente, donde cada hogar puede revisar el estado de su transferencia. Además, recordó que la normativa permite efectuar los depósitos hasta el último día del mes en caso de presentarse alguna eventualidad operativa.

Calendario IMAS (IMAS/IMAS)

Los subsidios están dirigidos a personas en condición de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). La asignación también depende de los criterios de priorización definidos por la institución.

El proceso se desarrolla mediante el modelo IMAS Impulsa, que contempla una valoración profesional para cada hogar beneficiario. Con base en ese análisis, las familias son ubicadas en una ruta de acompañamiento según sus necesidades.

La ruta condicionada exige que las personas beneficiarias estudien, trabajen o desarrollen un emprendimiento como parte de su proceso para superar la pobreza. El cumplimiento de estos compromisos influye en la continuidad del apoyo económico.

En contraste, la ruta no condicionada aplica a personas en situación de dependencia, quienes no deben cumplir metas productivas debido a su condición particular.

En ambos casos, el IMAS diseña junto con cada hogar un Plan de Ascenso, que establece objetivos y acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida y avanzar hacia la superación de la pobreza.

La institución recomendó a las personas usuarias revisar periódicamente Mi Expediente para confirmar si recibirán el depósito de mayo y mantenerse atentas a cualquier actualización oficial.