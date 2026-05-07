El País

IMAS confirma depósito de subsidios de mayo 2026: revise cuándo recibirá el pago

Miles de hogares ya pueden consultar si forman parte del pago de mayo 2026. Revise en Mi Expediente cuándo recibiría el depósito y cuáles condiciones analiza el IMAS

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Por Silvia Ureña Corrales
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IMAS habilitó la consulta del subsidio de mayo 2026 para que los hogares verifiquen si recibirán el pago. (Shutterstock/Shutterstock)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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