El País

IMAS confirma depósito de subsidios de marzo 2026: así puede verificar si recibe el pago

Conozca cómo revisar su estado en Mi Expediente y qué requisitos mantiene el programa del IMAS

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Por Silvia Ureña Corrales
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IMAS activó la consulta del subsidio de marzo 2026 en Mi Expediente para que los hogares verifiquen su pago. (Shutterstock/Shutterstock)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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