IMAS confirma depósito de subsidios de marzo 2026: así puede verificar si recibe el pago

IMAS activó la consulta del subsidio de marzo 2026 en Mi Expediente para que los hogares verifiquen su pago.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) confirmó que el depósito correspondiente a marzo de 2026 se realizará del 23 al 27 de este mes según el calendario oficial publicado por la institución. Las personas usuarias ya pueden ingresar a la plataforma Mi Expediente para verificar si están incluidas en este pago.

La institución informó que la consulta se encuentra disponible en el sistema digital, donde cada hogar puede revisar el estado de su transferencia. Además, recordó que la normativa permite realizar los depósitos hasta el último día del mes en caso de presentarse alguna eventualidad operativa.

Calendario IMAS (IMAS/IMAS)

Los recursos se dirigen a personas en condición de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). La asignación también depende de los criterios de priorización institucionales definidos por el IMAS.

El proceso se ejecuta mediante el modelo IMAS Impulsa, que establece una valoración profesional para cada hogar beneficiario. Con base en ese análisis, las familias se ubican en una ruta de acompañamiento según su situación social.

La ruta condicionada exige que las personas beneficiarias estudien, trabajen o desarrollen un emprendimiento como parte de su proceso de superación de la pobreza. En estos casos, el apoyo económico se vincula al cumplimiento de compromisos específicos.

Por otra parte, la ruta no condicionada aplica a personas en situación de dependencia, quienes no deben cumplir metas productivas debido a su condición.

En ambos casos, la institución diseña junto con el hogar un Plan de Ascenso, que establece metas y acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida y avanzar hacia la superación de la pobreza.

El IMAS recomendó a las personas usuarias revisar periódicamente la plataforma Mi Expediente para confirmar si forman parte del depósito de marzo y mantenerse informadas sobre las actualizaciones del proceso.