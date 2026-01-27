ICE logra préstamo por $100 millones del BID para modernizar red eléctrica y poner medidores inteligentes

El préstamo obtenido por el ICE incluye un préstamo internacional por $79 millones del BID Invest y $21 millones del Climate Investment Funds para instalar 300.000 medidores inteligentes y modernizar la planta hidroeléctrica Ventanas Garita, en Alajuela.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suscribió un préstamo por hasta $100 millones con el BID Invest, brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para modernizar infraestructura eléctrica clave del país, según informó este martes.

El acuerdo de financiamiento fue firmado el pasado 12 de diciembre y permitirá avanzar en la instalación de aproximadamente 300.000 medidores inteligentes en todo el territorio nacional, así como cubrir parte de los costos de modernización de la Planta Hidroeléctrica Ventanas Garita, en Alajuela, indicó el ICE en un comunicado.

Del monto total, el esquema contempla un préstamo de hasta $79 millones otorgados por BID Invest, al que se suman $21 millones provenientes del Climate Investment Funds (CIF), orientados a respaldar proyectos de infraestructura resiliente y sostenible.

Este financiamiento se suma, además, a una operación paralela financiada mediante un préstamo soberano del BID por $200 millones.

En el caso de los medidores inteligentes, la inversión apunta a fortalecer la digitalización de la red eléctrica nacional, al permitir monitoreo en tiempo real, reducir pérdidas técnicas y comerciales, mejorar la eficiencia operativa y facilitar una mayor integración de fuentes renovables al sistema eléctrico.

Por su parte, la modernización de la Planta Hidroeléctrica Ventanas Garita —inaugurada en 1987— incluye el reemplazo de equipos electromecánicos auxiliares, puente grúa, turbinas, generadores, tableros de control, transformadores elevadores y el sistema SCADA de la casa de máquinas.

El proyecto también contempla la rehabilitación de obras civiles en la presa Virilla, la toma de agua Ciruelas y el embalse San Miguel, así como mejoras en las obras de conducción y la infraestructura asociada.

El anuncio llega pocos días luego de conocerse que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) inició la etapa final del proyecto de Medición Inteligente (AMI), con el cual sustituirá 40.000 medidores eléctricos en su área de cobertura en los próximos dos años y medio.

El cambio aplicará en los cantones de Heredia, San Pablo, San Rafael y San Isidro, y representa una inversión de $7,5 millones, según informó la entidad en un comunicado.

La ESPH indicó que el plan beneficiará a cerca de 94.000 clientes de energía, al permitir lecturas en tiempo real y una modernización del sistema de medición.

Entre los beneficios que prevé la ESPH se encuentran: reconexiones más rápidas del servicio en casos de morosidad u otros escenarios, acceso a datos de consumo eléctrico en tiempo real mediante el portal web institucional y opción de optar por nuevas modalidades como la Tarifa Residencial Horaria y la Tarifa Prepago.