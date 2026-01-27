El País

ICE logra préstamo por $100 millones del BID para modernizar red eléctrica y poner medidores inteligentes

Dinero se destinaría a instalación de 300.000 medidores inteligentes y modernizar la planta hidroeléctrica Ventanas Garita, en Alajuela

Por Juan Fernando Lara Salas
El préstamo obtenido por el ICE incluye un préstamo internacional por $79 millones del BID Invest y $21 millones del Climate Investment Funds para instalar 300.000 medidores inteligentes y modernizar la planta hidroeléctrica Ventanas Garita, en Alajuela.
