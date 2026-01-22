ESPH inicia cambio masivo de medidores de luz en algunos cantones de Heredia a partir de este mes

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció este jueves la etapa final del proyecto de Medición Inteligente (AMI), con el cual sustituirá 40.000 medidores eléctricos en su área de cobertura en los próximos dos años y medio.

El cambio aplicará en los cantones de Heredia, San Pablo, San Rafael y San Isidro, y representa una inversión de $7,5 millones, según informó la entidad en un comunicado.

Instalación Medidores Inteligentes en Heredia

De acuerdo con la ESPH, las obras arrancaron en este mes y se mantendrán hasta el 30 de enero próximo en San Pablo, donde actualmente se ejecuta el reemplazo de equipos.

Posteriormente, el trabajo avanzará de manera gradual hacia otros sectores, conforme al cronograma del proyecto.

La empresa indicó que el plan beneficiará a cerca de 94.000 clientes de energía, al permitir lecturas en tiempo real y una modernización del sistema de medición.

Uno de los medidores eléctricos que la ESPH prevé sustituir en hogares y comercios de Heredia como parte del plan de modernización hacia un sistema de medición inteligente. (ESPH/Cortesía)

¿Qué cambia con los medidores inteligentes?

Entre los beneficios que prevé la ESPH se encuentran: reconexiones más rápidas del servicio en casos de morosidad u otros escenarios, acceso a datos de consumo eléctrico en tiempo real mediante el portal web institucional y opción de optar por nuevas modalidades como la Tarifa Residencial Horaria y la Tarifa Prepago.

Cada medidor inteligente tiene un costo promedio de $156, al que se suman costos administrativos y operativos asociados a su instalación y gestión.

La ESPH señaló que esta fase final consolida el proceso de modernización tecnológica de su red, con el objetivo de promover un uso más eficiente de la energía y un servicio eléctrico más sostenible.