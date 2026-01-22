ESPH inicia cambio masivo de medidores de luz en algunos cantones de Heredia a partir de este mes

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció este jueves la etapa final del proyecto de Medición Inteligente (AMI), con el cual sustituirá 40.000 medidores eléctricos en su área de cobertura en los próximos dos años y medio.
