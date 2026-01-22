El País

ESPH inicia cambio masivo de medidores de luz en algunos cantones de Heredia a partir de este mes

Al menos 94.000 clientes se verán afectados por sustitución de equipos, indicó proveedor

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció este jueves la etapa final del proyecto de Medición Inteligente (AMI), con el cual sustituirá 40.000 medidores eléctricos en su área de cobertura en los próximos dos años y medio.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ESPHMedidores de luzCambio de medidoresHerediaMedición inteligenteAMIMedidores inteligentes
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.