Más de 27.000 personas quedarán sin agua esta semana por trabajos de la ESPH en Heredia

La ESPH anunció tres suspensiones de agua esta semana en Heredia por mantenimiento y conexión de nuevos sistemas de distribución.

Un total de 27.332 personas enfrentarán suspensiones programadas en el servicio de agua potable los días 21 y 22 de enero en los cantones de San Rafael y San Isidro, debido a trabajos técnicos en la red de distribución, informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La primera suspensión se realizará el martes 21 de enero, entre 10 a. m. y 4 p. m., en el cantón de San Rafael, donde 4.208 personas quedarán sin suministro. La interrupción responde a la conexión del nuevo sistema de distribución del tanque Tirol.

Las zonas afectadas incluyen residenciales, centros educativos, comercios y calles como Tirol El Monte, Highland Ranch, Escuela Montecitos, Bosque de La Hoja, Laguna de Plata, urbanización La Joya y calle Real de La Hoja, entre otras.

El miércoles 22 de enero, la ESPH ejecutará dos suspensiones adicionales. La primera afectará a 14.900 personas en San Isidro, entre 8 a. m. y 12 p. m., por mantenimiento del tanque Chorreras.

El corte en San Isidro impactará comunidades como el centro del cantón, Barrio Lourdes, urbanizaciones Los Leones y Las Tejas, además de sectores de San Josecito, San Francisco y Concepción, donde se ubican centros educativos, comercios y condominios.

Durante ese mismo horario, otra suspensión dejará sin agua a 8.224 personas en San Rafael, también por mantenimiento de infraestructura. Las áreas afectadas incluyen el centro del cantón, Concepción y comunidades como Los Cipreses, La Hacienda, Paniagua y Lomas del Castillo.

La ESPH recomendó a los usuarios tomar previsiones y almacenar agua con anticipación. Además, indicó que la información actualizada sobre suspensiones de agua y energía está disponible en su sitio web y mediante su línea telefónica de atención al cliente .