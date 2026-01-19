Cortes de luz afectarán cinco cantones de San José este martes por trabajos de la CNFL

Cortes de luz este martes 20 en sectores de San José por mantenimiento y mejoras programadas por la CNFL.

Varios sectores de la provincia de San José estarán sin servicio eléctrico este martes 20 de enero debido a trabajos programados por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Las interrupciones afectarán comunidades en los cantones de Curridabat, Mora, Alajuelita, Desamparados y el distrito de Mata Redonda, en la capital.

Las labores incluyen desde mantenimiento preventivo hasta reubicación de postería y mejoras en la infraestructura eléctrica existente. Las interrupciones se extenderán por varias horas, dependiendo del área.

En Mora, específicamente en Colonia San Luis, el corte abarcará desde las 7:30 a. m. hasta las 3 p. m.

En Alajuelita, el servicio se suspenderá en el sector de Concepción, desde la parroquia Inmaculada Concepción, 50 metros al este y 25 metros al sur, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

En Desamparados, la interrupción afectará a San Miguel, en la Ciudadela de Paz, entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

En San José centro, el corte será en Mata Redonda, entre las 8 a. m. y las 4 p. m., en los alrededores de la Embajada de Cuba, Babylon y organizaciones cercanas.

Finalmente, en Curridabat, el servicio se suspenderá entre las 8:30 a. m. y las 2:30 p. m., abarcando un amplio sector desde Fútbol 5 SAP hasta el Laboratorio Clínico Curridabat, incluyendo calles y avenidas de alto tránsito residencial y comercial.

Los cortes buscan garantizar la seguridad operativa de las redes y mejorar la continuidad del servicio en las zonas intervenidas. Se recomienda a las personas afectadas tomar precauciones para resguardar sus equipos electrónicos y planificar sus actividades con antelación.

Para más información, puede consultar el sitio web oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones