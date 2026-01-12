Cortes de luz afectarán zonas de San José, Heredia y Alajuela este martes por trabajos de la CNFL

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en zonas de tres provincias este martes debido a distintos proyectos técnicos.Fotos:Adriana Araya/La Nacin

Varias comunidades del Valle Central estarán sin electricidad este martes 13 de enero debido a labores programadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Las interrupciones están relacionadas con proyectos empresariales, extensión de líneas trifásicas y trabajos contratados en redes eléctricas.

En San José, el corte afectará parte de San Pedro de Montes de Oca, desde Electro San Pedro 320 metros al este sobre la carretera Interamericana Sur hasta Yamuni. La suspensión se realizará entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m.

Los sitios de referencia en esta área incluyen Universal de Alimentos, Hipermascotas, Empanadas El Rey, Muebles de Oficina Mugui S.A., Ministerio de Obras Públicas y Transporte, entre otros negocios y residencias.

En Heredia, el servicio se interrumpirá en una parte de Jesús de Santa Bárbara, frente a la planta Birri Pipasa. Este corte se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., y afectará a casas de habitación y empresas como Expo Flora y Ragua.

Por su parte, en Alajuela, una zona parcial de La Guácima se verá afectada por una suspensión de 8 a. m. a 5 p. m. El corte será desde el Liceo de Guácima 150 metros al noroeste. Además de viviendas, el suministro eléctrico se interrumpirá en establecimientos como Eventos Luna Verde.

Para más información, puede consultar el sitio web oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones