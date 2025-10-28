El País

Huracán Melissa obliga al MEP a cerrar decenas de escuelas y colegios: esta es la lista

Medida aplica los días martes 28 y miércoles 29 de octubre. Le contamos qué pasará con estudiantes que deben hacer pruebas nacionales

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
El huracán Melissa seguirá causando efectos indirectos en Costa Rica hasta el próximo miércoles, según el IMN.
El huracán Melissa seguirá causando efectos indirectos en Costa Rica hasta el miércoles 29 de octubre, según el Instituto Meteorológico Nacional. El MEP se ha visto obligado a suspender lecciones en ciertos centros educativos. (IMN/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPHuracán MelissaSuspensión de lecciones
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.