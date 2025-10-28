Huracán Melissa obliga al MEP a cerrar decenas de escuelas y colegios: esta es la lista

El huracán Melissa seguirá causando efectos indirectos en Costa Rica hasta el miércoles 29 de octubre, según el Instituto Meteorológico Nacional. El MEP se ha visto obligado a suspender lecciones en ciertos centros educativos.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) suspendió lecciones en más escuelas y colegios estos martes 28 y miércoles 29 de octubre: hay más de 100 centros educativos cerrados. La medida obedece a las afectaciones por las intensas lluvias generadas por la afectación indirecta del huracán Melissa.

Los centros educativos cerrados son los más afectados de las Direcciones Regionales de Educación Coto, Grande de Térraba, Peninsular, Santa Cruz y Nicoya. En estas zonas se han presentado inundaciones, excesiva saturación de suelos, deslizamientos y dificultades en los accesos tanto terrestre como marítimo.

Inundaciones en Guanacaste por efectos del Huracán Melissa

“Esta medida se toma en resguardo de la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo”, agregaron.

Esta es la lista de escuelas y colegios cerrados:

Dirección Regional de Santa Cruz:

Circuito 02

Escuela Los Ranchos

Escuela Cañafístola

Escuela Monteverde

Escuela Linderos

Escuela Paraíso

Playa Junquillal

Escuela Rio Seco

Escuela Río Tabaco

Escuela Paso Hondo

Escuela Las Delicias

Escuela 27 de Abril

Escuela Los Pargos

Escuela El Trapiche

Escuela El Guapote

CTP 27 de Abril

Circuito 03

Liceo Villarreal

Escuela Bejuco

Escuela Coyolito

Escuela Puerto Potrero

Escuela Dionisio Leal

Escuela San José de Pinilla

Escuela Alemania

Escuela Veracruz

Escuela El Progreso

Escuela Espabelar

Escuela El Socorro

Escuela Jazminal

Escuela La Unión

Escuela Lagarto

Escuela Marbella

Escuela Ostional

Escuela San Juanillo

Escuela Venado

Liceo Rural Ostional

Liceo Rural José Luis Jiménez Alcalá

Circuito 05

Escuela Palestina

Escuela La Guinea

Corralillos

Dirección Regional de Nicoya:

Circuito 02

Zaragoza

Miramar

Pilas Blancas

Naranjal

Rio Montaña

Circuito 06

San Fernando

Chinampas

Barco Quebrado

Serapio López Fajardo

Buena Vista

La Esperanza

Concepción

Esterones

Las Delicias

Garza

Portal de Garza

Pueblo Nuevo

Santo Domingo

Santa Marta

El Silencio

San Francisco

Santa Teresita

Liceo Bocas de Nosara

Liceo Sámara

Circuito 07

El Carmen

Camaronal

Dirección Regional Grande de Peninsular:

Circuito 02

La Abuela

Bello Horizonte

Santa Teresa

Confederación Suiza

Carmen Lyra

Cabuya

Mal País

Montezuma

Santa Clemencia

San Isidro

Teodoro Talamanca

Delicias

La Esperanza

Los Mangos

Pavón

Río Negro

San Fernando

San Ramón Ario

San Pedro

La Tranquilidad

CTP de Cóbano

Liceo Académico de Santa Teresa

CINDEA de Cóbano

Santa Fe

Liceo de Tambor

Futuro Verde

Hermosa Valle

Circuito 04

La Tigra

San Rafael

Guadalupe

Bajo Ario

Dirección Regional Grande de Térraba

Circuito 08

Los Mogos

Ajuntaderas

La Hacienda

La Juanita

Miramar

Estero Guerra

Chocuaco

San Josecito

Curime

Santa Cecilia

Sierpe

Drake

Refugio

Bahia Chal

Los Angeles

Riyito

Potreros

Altos San Juan

Sábalo

El Progreso

Rancho Quemado

Almirante

El Campo

Rincón

Liceo Rural Bahía Drake

Liceo Rural Boca Sierpe

Circuito 06

Vista Térraba

Tres Ríos

Linda Vista

Circuito 07

Coquito

CTP OSA

Dirección Regional Coto

Circuito 03

CTP Puerto Jiménez

Colegio Académico La Palma

CINDEA Puerto Jiménez

Escuela La Amapola

Escuela Río Oro

Escuela La Carbonera

Escuela La Balsa

Escuela Alto Laguna

Escuela Cañaza

Escuela Boca Gallardo

Escuela Dos Brazos Río Tigre

Escuela Independencia

Escuela La Orquídea

Escuela San Miguel

Escuela IDA Guadalupe

Escuela Quebrada la tarde

Escuela Puerto Escondido

Dirección Regional de Aguirre

Circuito 06

Escuela Isla Damas 2

Tras el cierre de los centros educativos, la prueba nacional estandarizada para estudiantes de undécimo año será reprogramada. (Cortesía)

¿Qué pasará con los estudiantes que deben hacer pruebas nacionales?

Los estudiantes de último año de colegios académicos, de estos circuitos, que tienen programadas pruebas nacionales estandarizadas entre el 27 al 31 de octubre, no podrán realizarlas esta semana: los exámenes fueron reprogramados para la semana del 10 al 14 de noviembre del 2025.

“La decisión fue adoptada tras la coordinación con los comités locales de emergencia, direcciones regionales y comités municipales, quiénes han estado monitoreando la situación en tiempo real”, informó el MEP.