El País

Huelga en la CCSS: Sindicatos de salud convocan protestas para este miércoles en San José

CCSS activa planes de contingencia ante huelga prevista para este 25 de marzo

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Por Yucsiany Salazar
Edificio CCSS
Las oficinas centrales de la CCSS en avenida segunda. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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