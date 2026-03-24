Huelga en la CCSS: Sindicatos de salud convocan protestas para este miércoles en San José

Las oficinas centrales de la CCSS en avenida segunda. Foto Alonso Tenorio

La Unión Sindical de la Caja Costarricense de Seguro Social (Undeca) confirmó el llamado a huelga a partir de las 9 a. m. del miércoles, con una concentración en las oficinas centrales de la institución, en San José.

La convocatoria, sin embargo, comenzará desde las 6 a. m., con el inicio del primer turno laboral, momento en que los trabajadores empezarán a sumarse al movimiento.

El movimiento surge ante la falta de acuerdos con las autoridades de la Caja, principalmente en temas como el aumento salarial y el pago de diversos derechos laborales pendientes.

“Lamentamos las consecuencias de esta acción, pero en realidad no nos han dejado otra alternativa”, afirmó Martha Rodríguez, representante sindical y exdirectiva de la CCSS.

Según explicó, los trabajadores reclaman un ajuste que permita recuperar al menos el 50% del poder adquisitivo perdido en sus salarios.

“No hemos obtenido respuestas. Nos vimos obligados a tomar una medida que no hubiéramos querido tomar”, agregó.

Los sindicatos advirtieron que durante la jornada se suspenderán servicios no esenciales, como la consulta externa, aunque aseguraron que las atenciones prioritarias se mantendrán operativas.

CCSS aplica plan de contingencia

Tras la convocatoria, la CCSS informó que activó planes de contingencia en hospitales, áreas de salud, Ebáis y dependencias administrativas para reducir el impacto en los asegurados.

Karla Solano Durán, directora de la Red de Servicios de Salud, indicó que la institución cuenta con protocolos para garantizar la continuidad de los servicios y pidió a la población acudir con normalidad a sus citas.

Asimismo, se activaron los Centros Coordinadores de Operaciones (CCO) a nivel central, regional y local para dar seguimiento a la situación y responder ante eventuales afectaciones.

Entre las medidas implementadas por Mario Vílchez, director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED), se encuentran:

Suministros: activación de protocolos en el almacén general para mantener la cadena de suministros, especialmente medicamentos y equipos médicos.

activación de protocolos en el almacén general para mantener la cadena de suministros, especialmente medicamentos y equipos médicos. Servicios críticos: aseguramiento de la operatividad de las líneas vitales del sistema de suministros, como medicamentos.

aseguramiento de la operatividad de las líneas vitales del sistema de suministros, como medicamentos. Compras externas: accionamiento de planes de contingencia de compras externas a proveedores para la alimentación de pacientes o la atención de la demanda de ropa hospitalaria.

La institución reiteró que, en caso de cancelaciones, los centros de salud deberán reprogramar las citas en el menor tiempo posible.