El País

Paro en hospital de Puntarenas se mantiene este martes por recorte de 32 plazas en enfermería y rayos X

La falta de acuerdo entre la CCSS y el personal del hospital prolonga el paro de labores. Esto es lo que se sabe.

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Por Yucsiany Salazar
El movimiento sindical en Puntarenas exige el restablecimiento de 32 plazas de salud eliminadas recientemente por la institución.
El movimiento sindical en Puntarenas exige el restablecimiento de 32 plazas de salud eliminadas recientemente por la institución. (Cortesía/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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