Paro en hospital de Puntarenas se mantiene este martes por recorte de 32 plazas en enfermería y rayos X

El movimiento sindical en Puntarenas exige el restablecimiento de 32 plazas de salud eliminadas recientemente por la institución.

El paro de labores en el Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, motivado por el recorte de 32 plazas en las áreas de enfermería y rayos X, se mantiene este martes tras no alcanzarse un acuerdo entre las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los representantes sindicales.

Según confirmó Ronald Quesada, directivo de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), el movimiento persiste principalmente con el personal de enfermería, luego de que la reunión sostenida el lunes no arrojara resultados positivos.

“Hoy continuamos con el movimiento. Ayer estuvimos más de 100 personas y contactamos a autoridades superiores de la institución, como la Red de Servicios de Salud de la Caja”, explicó Quesada.

El dirigente añadió que, pese a presentar variantes para resolver la carencia de recurso humano, no hubo negociación.

“Hicimos algunas propuestas, planteamos algunas variantes para resolver el asunto, recordando que la necesidad de del recurso humano es el tema principal en lo que estamos negociando. Y no, no hubo negociación”, agregó.

El motivo del movimiento

El conflicto se originó por la eliminación de 32 plazas que operaban bajo la figura de “plazas especiales por plétora” (recursos asignados temporalmente para atender excesos de demanda), medida que responde a una directriz de la Junta Directiva de la CCSS que ordenó el cese de estas contrataciones a partir del 17 de marzo.

De acuerdo con Quesada, esta medida ha generado una sobrecarga laboral en el hospital, que atiende a una población amplia con recursos humanos que, asegura, resultan insuficientes.

“Este es un hospital nuevo con una gran infraestructura que está atendiendo a una población muy numerosa y con las plazas que se han otorgado en razón de que es un nuevo hospital, pues no se está resolviendo”, señaló.

Personal de enfermería y técnicos del Hospital Monseñor Sanabria durante el paro de labores este lunes 23 de marzo. (Cortesía/Cortesía)

Propuestas planteadas

El equipo de funcionarios en paro planteó dos alternativas principales para deponer el movimiento:

Prorrogar el uso de las plazas actuales mientras se asignan los nuevos recursos previstos para el primer semestre del año. Cubrir los 32 puestos mediante nombramientos temporales, utilizando los días libres del personal de enfermería activo.

Sin embargo, ambas propuestas fueron rechazas. En el caso de esta última opción, fue descartada debido a que aunque el hospital cuenta con más de 600 enfermeros, la mayoría de sus días libres ya están comprometidos en otras coberturas. Según Quesada, bajo este esquema solo se podrían cubrir seis de las 32 vacantes necesarias.

El dirigente advirtió que el movimiento podría extenderse si no se alcanza una solución en el corto plazo.

“Vamos a hacer algunos planteamientos, probablemente buscando hacerle algunas variantes a lo que planteamos ayer, pero el asunto hay que resolverlo”, señaló.

Para este martes, se espera la llegada de autoridades superiores de la CCSS para una reunión presencial.