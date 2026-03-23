El País

Paro por recorte de 32 plazas y denuncias de presuntas irregularidades sacuden al hospital de Puntarenas

Personal de enfermería y técnicos del Hospital Monseñor Sanabria protestan por el recorte de plazas. La CCSS activó planes de contingencia.

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Por Yucsiany Salazar

Un grupo de enfermeros y técnicos en radiodiagnóstico del Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas realizaron un paro de labores este lunes 23 de marzo.








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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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