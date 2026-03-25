Huelga en la CCSS: estos son los servicios afectados en hospitales y ebáis

El movimiento se concentra en las oficinas centrales de la CCSS.

La huelga convocada por los sindicatos del sector salud provocó este miércoles un paro parcial de labores en varios centros de salud desde las 6:00 a. m.

Los trabajadores se concentran a partir de las 9:00 a. m. en las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en San José, según la convocatoria de la Unión Sindical de la CCSS (Undeca), el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca) y el Sindicato de Trabajadores de Farmacia (Sintaf).

Según información preliminar, diversos centros médicos aplicarán cierres temporales en servicios no esenciales. No obstante, se mantienen activos los servicios de atención prioritaria.

UNDECA anunció una huelga contra la Caja para este miércoles 25 de marzo. (UNDECA/UNDECA)

Entre los centros que se unieron al movimiento figuran el Calderón Guardia y el Hospital San Juan de Dios.

Reclamos laborales

El movimiento surge ante la falta de acuerdos entre los gremios y las autoridades de la Caja, principalmente por el ajuste salarial y el pago de derechos laborales pendientes.

Según los representantes sindicales, la solicitud principal es recuperar al menos el 50% del poder adquisitivo perdido en los salarios.

“Lamentamos las consecuencias de esta acción, pero en realidad no nos han dejado otra alternativa”, afirmó Martha Rodríguez, representante sindical y exdirectiva de la CCSS.

Además, en el Calderón Guardia se reportó preocupación por la falta de unas 400 plazas de auxiliares, enfermeros y asistentes.

Usuarios denuncian afectación en servicios

Tras el paro de labores y la huelga programada, la afectación llegó a laboratorios y Ebáis.

En redes sociales, diversos asegurados expresaron su malestar por la falta de atención.

Una usuaria, por ejemplo, criticó el cierre del laboratorio en San Pedro: “¿Qué pasa con el laboratorio que está en huelga y dicen que venga otro día? Juegan con la salud de la gente como si no se pagara un seguro”, reclamó.

Situaciones similares se reportaron en el Ebáis La Costa, donde pacientes que hicieron fila desde la madrugada no recibieron atención.

“Esto es una agresión a los usuarios quienes tomamos muestras, hecimos filas desde la madrugada”, comentó otro usuario en redes sociales.

Por su parte, el Área de Salud San Juan-San Diego-Concepción informó que el Laboratorio Clínico Red Este no brindará servicio en las sedes Montúfar ni Barrio Los Ángeles. Los pacientes debieron trasladarse a la sede de Los Yoses de 6:00 a. m. a 8:30 a. m.

CCSS activa plan de contingencia

Ante la protesta, la CCSS informó previamente la activación de protocolos de emergencia en hospitales, áreas de salud y dependencias administrativas.

Mario Vílchez, director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED), detalló las medidas implementadas:

Suministros: Activación de protocolos para garantizar la entrega de medicamentos y equipos médicos.

Activación de protocolos para garantizar la entrega de medicamentos y equipos médicos. Servicios críticos: Aseguramiento de operatividad en líneas vitales de suministros.

Aseguramiento de operatividad en líneas vitales de suministros. Compras externas: Planes para tercerizar servicios de alimentación y ropa hospitalaria si fuera necesario.

La institución reiteró a que, en caso de cancelaciones, los centros de salud deberán reprogramar las citas en el menor tiempo posible.