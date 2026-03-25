El País

Huelga en la CCSS: estos son los servicios afectados en hospitales y ebáis

Funcionarios y sindicatos de salud marchan hacia la sede central de la CCSS por reclamos salariales.

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Por Yucsiany Salazar
Edificio CCSS
El movimiento se concentra en las oficinas centrales de la CCSS. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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