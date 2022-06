Hoy hace 50 años: Entregaron 25 casas en calle Loaiza a familias afectadas por represa Cachí

Este conjunto de casas fueron construidas en Calle Loaiza, Cachi y entregadas a 25 familias. (Rafael Pacheco Granados)

Texto original publicado por La Nación el 28 de junio de 1972

Mediante un proyecto colectivo de vivienda, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) hizo entrega de 25 viviendas a familias pobres de Calle Loaiza, jurisdicción de Cachí. Originó la construcción de estas casas, dice un vocero del IMAS, la situación creada por el complejo hidroeléctrico que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realiza en esa zona, por cuanto el rebalse del río cubría las casas de numerosas familias y las dejaba sin techo.

Fue el año pasado, en marzo, cuando las familias afectadas se reunieron con funcionarios del Ministerio de Trabajo, el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y de la municipalidad de Paraíso, para decidir qué se haría con los perjudicados. El INVU ofreció reubicarlos en algunas ciudadelas, cosa no aceptada debido a los pocos recursos económicos de los afectados.

La gravedad del asunto aumentó, dice el informe, ante la posibilidad de que una vez producida la inundación, las familias se dispersaran y las comunidad desapareciera, incluso el distrito escolar, por lo cual “los problemas económicos y el desarraigo social con todas sus secuelas, serían inevitables”.

El proyecto, para proteger a dichas familias, se logró realizar mediante la construcción de 25 viviendas, en colaboración con el ICE, municipalidad, vecinos, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Trabajo, el IMAS y otras instituciones. Los trabajos se iniciaron en enero de este año: la comunidad aportó 7.387 horas de trabajo. Con las viviendas se benefician 246 personas.

En otras noticias: Copiado!

Precaristas toman matadero municipal

Funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el delegado cantonal de Grecia, se presentaron a la sesión municipal con el fin de buscarle una pronta solución al problema que se presenta con unas familias que se han refugiado en el edificio donde estaba funcionando el matadero municipal de Grecia.

Estas familias no tienen ninguna posibilidad económica y están viviendo en condiciones infrahumanas pues no cuentan con servicio de agua ni servicios sanitarios. No se conoce cuántas personas son y si hay menores de edad entre ellas.

Ante tal situación el concejo municipal acordó autorizar al señor ejecutivo municipal para que haga el respectivo traspaso al IMAS del terreno donde estuvo la planta San Rafael, en Rincón de Arias. El citado terreno será destinado al programa de vivienda para familias de este cantón.

Estados Unidos aumentó importación de cacao

El Departamento de Comercio informó ayer que la importación de cacao aumentó en volumen, pero disminuyó en cuanto al valor durante los primeros cuatro meses de este año.

Durante los primeros cuatro meses de este año las importaciones montaron unos 137.800.000 kilogramos con un valor de $65.000.000, quiere decir, un aumento del 12% en volumen y una declinación de 16% en valor, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Los principales países latinoamericanos exportadores de cacao a Estados Unidos son Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México y Venezuela. De ellos, los más importantes son República Dominicana, Brasil y Ecuador.