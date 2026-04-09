El País

Hospital de Puntarenas: separan del cargo a director y cuatro funcionarios más

La CCSS separó por dos meses a Randall Álvarez, director del Hospital de Puntarenas, y a cuatro jefaturas, por investigaciones luego de denuncias sobre irregularidades.

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Por Yucsiany Salazar
Randall Álvarez fue separado de su cargo este martes 7 de abril por dos meses. (Jose Cordero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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