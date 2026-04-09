Hospital de Puntarenas: separan del cargo a director y cuatro funcionarios más

Randall Álvarez fue separado de su cargo este martes 7 de abril por dos meses.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) separó de su cargo, por un periodo de dos meses, al director del Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, Randall Álvarez Juárez, mientras se realiza una investigación administrativa en su contra.

La medida, confirmada por la institución para el director, también alcanza a otros cuatro funcionarios del centro médico, según indicó Ronald Quesada, dirigente de la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca):

Josefa Herrera, directora de Enfermería.

Alexis Vargas, administrador.

Eimy Lamas, jefe de Recursos Humanos.

Cindy Molina, jefatura de Nutrición.

Según indicó la institución, la medida ocurre por una investigación contra el jerarca médico. Sin embargo, no se dieron más detalles al respecto.

“A partir de este martes, se dispuso la separación temporal del doctor Randall Álvarez Juárez, director del hospital de Puntarenas, por un plazo de hasta dos meses, en el marco de un proceso de investigación en curso. Esta medida tiene como objetivo facilitar el desarrollo de la investigación y garantizar la transparencia del proceso.

Por tratarse de un procedimiento en trámite, la institución no se referirá a detalles adicionales, con el fin de no comprometer la investigación ni los derechos de las partes involucradas", indicó la CCSS.

Paro de labores el 23 y 24 de marzo en el centro médico para manifestar por mejores condiciones laborales. (Sinae Afines/Sinae Afines)

Cuestionamientos y denuncias previas

La separación de los jerarcas ocurre tras una serie de protestas y denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la gestión del hospital.

El pasado 23 y 24 de marzo, personal de enfermería y rayos X realizó un paro de labores para exigir la reposición de 32 plazas y mejoras en las condiciones laborales.

A estos incidentes se sumó la denuncia de la cardióloga Jimena Araya, quien mediante redes sociales señaló supuestas anomalías graves, tales como la priorización irregular de pacientes, alteración de registros médicos, incumplimiento de disponibilidades y posible uso indebido de recursos.

“Pese a denunciar a múltiples sectores no pasa nada”, expresó la médica.

Ante estos hechos, la Defensoría de los Habitantes anunció el pasado 30 de marzo que solicitó cuentas formales al hospital.

Según la Defensoría, existen expedientes en el Sistema Integrado de Procesos Administrativos (SIPA) relacionados con llegadas tardías e incumplimiento de guardias.

“En uno de los casos, se ha solicitado peritaje médico a través de la Gerencia Médica de la CCSS”, indicó la institución.

Además, indicó que se han realizado gestiones de coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público (Fiscalía) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), para atender las situaciones denunciadas.