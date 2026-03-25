El País

Funcionarios del hospital de Puntarenas logran acuerdo con la CCSS sobre plazas temporales: estos son los cinco puntos

Enfermeros y técnicos de rayos X estuvieron en paro de labores durante dos días tras el recorte de las plazas. Conozca los cinco puntos acordados

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Por Yucsiany Salazar
Tras paro de labores, funcionarios del hospital de Puntarenas y la CCSS llegaron a un acuerdo.
Tras paro de labores, funcionarios del hospital de Puntarenas y la CCSS llegaron a un acuerdo. (Cortesía/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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