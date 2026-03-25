Funcionarios del hospital de Puntarenas logran acuerdo con la CCSS sobre plazas temporales: estos son los cinco puntos

Tras paro de labores, funcionarios del hospital de Puntarenas y la CCSS llegaron a un acuerdo.

Funcionarios del Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, alcanzaron un acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que permitirá mantener de forma temporal 32 plazas en los servicios de Enfermería y Radiología, tras dos días de protesta por su eliminación.

El acuerdo se logró luego de un proceso de negociación entre representantes sindicales y autoridades locales, regionales y de la Gerencia Médica, lo que permitió resolver el conflicto y evitar afectaciones en la atención a los usuarios.

“Una vez firmamos los acuerdos, al ser las 5:30 p. m. (de este martes 24 de marzo), el movimiento terminó y las personas trabajadoras volvieron a sus labores”, confirmó Ronald Quesada, directivo de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).

Origen del conflicto

La situación se originó tras el retiro de 32 plazas que habían sido otorgadas bajo la modalidad de “plazas especiales por plétora”, lo que generó preocupación entre el personal de salud por el impacto en la carga laboral y la continuidad de los servicios.

Ante esto, trabajadores de Enfermería y Radiología se declararon en paro desde el lunes 23 de marzo a las 6 a. m., extendiéndose hasta la tarde del martes 24, en busca de una solución. Sin embargo, confirmaron que un grupo reducido quedó laborando para no suspender el servicio en el centro médico.

Los cinco acuerdos tras negociación

Como resultado del diálogo, se autorizó la utilización de 32 nombramientos —30 en Enfermería y 2 en Radiología— bajo una modalidad alternativa y transitoria.

Eso significa que estos puestos, para cubrir turnos y días libres del personal, se mantendrán hasta que se concrete la asignación de plazas ordinarias, previstas para el primer tracto del 2026.

Además, se garantizó la continuidad de los nombramientos para personal profesional y no profesional, en apego a la normativa institucional.

Las autoridades se comprometieron a que esta solución temporal permita sostener la operación de los servicios mientras se formalizan las plazas permanentes.

Entre los puntos adicionales, se acordó el pago de salarios atrasados a más tardar en la segunda bisemana de abril, así como la cancelación de rubros por concepto de dedicación exclusiva.

Además, se realizarán investigaciones para determinar eventuales responsabilidades en las situaciones que originaron el conflicto.

El acuerdo busca evitar afectaciones tanto para los trabajadores como para los usuarios del centro médico, en medio de la presión generada por la reducción de personal.

“Otros asuntos relacionados, abordados y negociados, fueron parte de esta lucha, logrando resultados que fortalecen los intereses de los Usuarios de los servicios de Salud y las personas trabajadoras del Hospital Monseñor Sanabria”, concluyó Quesada.