Hospital de Alajuela padece desde octubre renuncias de especialistas

El Hospital San Rafael de Alajuela comenzó a padecer la renuncia de médicos especialista desde octubre. A la fecha, tres profesionales han solicitado el cese de nombramiento con la pretensión de ser recontratados con el salario global definitivo, que es mayor al que ganan actualmente.

Karen Rodríguez Segura, directora del centro médico, confirmó que se quedaron sin los servicios de un ginecólogo y dos gastroenterólogos. El primero lo tramitó en setiembre para hacerlo efectivo en octubre. Los gastroenterólogos lo hicieron una semana después, con menos de un mes de diferencia entre una solicitud y otra.

La jerarca sospecha que en las próximas semanas podrían sumarse más gestiones.

“Antes de diciembre pueden llegarme todas las solicitudes de cese de nombramiento y en diciembre quedarme sin este recurso tan valioso, no solo para tiempo ordinario, sino para extraordinario”, afirmó.

De ser así, no hay duda de que la prioridad serán los pacientes que requieran atención inmediata para salvar su vida. Esto significará dejar de hacer otros procedimientos, lo que aumentará las listas y tiempos de espera.

¿Cómo afecta la renuncia de tres especialistas al Hospital de Alajuela?

¿Cómo afectan tres especialistas menos?

Con tres especialistas menos, dos de la misma rama, la situación se ha vuelto “muy, muy, muy compleja”, según palabras de Rodríguez. El Hospital San Rafael es cabecera de red hospitalaria y debe atender lo derivado de los hospitales de Grecia y de San Ramón.

“Muchas veces no se tiene el conocimiento de todo lo que hace un solo especialista. Imagínese el tema de listas de espera, consulta externa, procedimientos, hospitalización, interconsulta. Es mucho el trabajo que usted deja de tener como oferta, de un pronto a otro”, expresó.

Por ejemplo, un gastroenterólogo ve pacientes en Emergencias para definir si es de manejo de la especialidad o no, pasa visita en los salones de hospitalización de gastroenterología, realiza colonoscopias, rectoscopias, gastroscopias, y hace biopsias.

El Hospital de Alajuela comenzó el año con seis de esos especialistas, pero con los que renunciaron recientemente se quedó solo con dos gastroenterólogas que, además, están en jornada reducida porque solicitaron no trabajar tiempo completo.

Las nuevas salidas afectan los plazos para citas nuevas y retrasan las ya programadas.

“El paciente va a venir y no va a tener quien lo vea. Esperamos que, con proyectos especiales, con jornadas de producción y ojalá con la reincorporación de los dos gastroenterólogos podamos acercarnos. En este momento que no los tengo, el recargo sobre dos personas es muy importante”, destacó.

Alajuela recibe cada mes 641 referencias para este servicio. La falta de especialistas ya se ve en los calendarios de espera. En este momento, precisó Rodríguez, las citas prioritarias en Gastroenterología están para entre marzo y abril de 2026. Los procedimientos como rectoscopias y gastroscopias están para ese mismo año.

En el caso de Ginecología, una especialidad definida por Rodríguez como “sensible”, ya había saturación en el servicio desde antes de la renuncia del profesional.

“El tema de consulta externa se vuelve inmanejable. Hay que cerrar agenda de toda una persona. Él no solo ve embarazos, también es Obstetricia, partos, sala de operaciones, emergencias, hospitalizaciones y una parte oncológica”, afirmó.

Renuncias escalonadas

El Hospital San Rafael de Alajuela se quedó sin cuatro gastroenterólogos este año, dos renunciaron recientemente. En este momento, todas las citas en esa especialidad están para el 2026, dada la cantidad de pacientes que requieren atención. (Jorge Castillo)

Para la jerarca hospitalaria, los especialistas buscan esta opción porque es la única que ven para ganar más. Para varios de ellos, dijo, la diferencia entre su sueldo actual y el que podrían ganar de ser recontratados es significativa.

Mario Alberto Quesada Arce, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) dijo a La Nación que el salario actual de muchos de ellos ronda entre ¢1,4 millones ¢1,6 millones Esta cifra es mucho menor a la acordada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para los que fueron contratados a partir del 10 de marzo de 2023, para quienes se estableció el salario global definitivo en ¢2,8 millones por mes.

Como publicó este viernes La Nación, la situación de renuncias en busca de una recontratación con mejores condiciones afectan a un buen número de hospitales. Solo el director del Hospital México, Douglas Montero, confirmó que al jueves 14 de noviembre tenía 15 gestiones que se harían efectivas a partir del 15 de diciembre.

No obstante, en otros centros médicos las salidas no se están dando en bloque, como en el Hospital San Carlos, donde se acordó que se iría una persona por especialidad a la vez. El Hospital Monseñor Sanabria ve una situación similar, pero más compleja, dado que las seis renuncias presentadas hasta el momento están en dos momentos: uno a partir del 30 de noviembre y otro a partir del 1.° de enero.

Según Rodríguez, hay especialistas que incluso negocian el momento para cesar su nombramiento y no afectar tanto.

“Ayer (jueves) recibí un mensaje de un ortopedista que me preguntaba ‘¿cuándo lo hago para afectar lo menos posible’? Y yo le decía, ‘doctor, un solo día suyo me afecta, pero le agradezco pensar en cómo minimizarlo’”, narró.

‘No sabemos si los especialistas volverán’

De acuerdo con Rodríguez, el ginecólogo que renunció sí le manifestó el interés por volver a la institución una vez que finalice el periodo de 30 días que establece la normativa de la CCSS para reincorporarse. Este no es el caso con los profesionales en Gastroenterología, quienes podrían optar por trabajar en otras instituciones o centros médicos privados.

Este temor es compartido por otros jerarcas. Douglas Montero, director del México, expresó que, aunque varios de los especialistas aseguraron que regresarían, otros mantienen sus opciones abiertas.

“Algunos, especialmente del área de Anestesiología, dijeron que ‘van a ver qué pasa’”, destacó.

Randall Álvarez Juárez, director del Monseñor Sanabria de Puntarenas, también indicó que en este mes los especialistas podrían buscar nuevas opciones.

Rodríguez tiene otra preocupación, y es cuánto duren en regresar los profesionales. Un mes es el mínimo según la normativa institucional, pero puede ser más a criterio del profesional. Además, el reingreso también lleva un trabajo que puede tomar tiempo.

“El proceso también incluye un trámite interno, donde tienen que ir a la Comisión de Distribución de Especialistas para que ellos den la instrucción de reingreso. Tenemos que seguir una línea para que la Comisión pueda realizar este análisis y darnos el aval. Todas las autoridades hacen su esfuerzo para que sea de la forma más rápida, es tiempo al fin”, explicó la jerarca.

Rodríguez y Montero afirmaron que lo más difícil de la situación es que no hay especialistas con los cuales reponer a los que se van.

“¿De dónde los voy a sacar si no hay?”, declaró Montero.

La directora del San Rafael enfatizó en que en este país no hay un banco de oferentes esperando ser contratados. “Yo dependo de la cantidad de especialistas formados y que sea considerado prioritario por la Comisión de Distribución de Especialistas. Yo sé que Alajuela no es prioritario y que el año entrante no voy a tener un gastroenterólogo nuevo de los recién formados”, lamentó.

Rodrigo Chamorro Castro, jefe de Cirugía del Hospital Calderón Guardia, aseguró que la solución estaría en formar más especialistas a un ritmo que abarquen todos los que el país necesita, además de traer profesionales del extranjero.