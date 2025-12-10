¿Han salido más los números bajos o los altos en el Gordo navideño? Esta es la respuesta

La tradición costarricense convirtió el Gordo navideño en un ejercicio colectivo donde conviven la estadística, la intuición y la imaginación. Más allá de las supersticiones, hay una pregunta sencilla que atraviesa décadas de sorteos: ¿se repiten más los números bajos o los altos?

Para responder a esto, se revisaron los 65 sorteos del Gordo navideño entre 1960 y 2024. Se tomaron los números ganadores del premio mayor y se contabilizó cuántas veces aparecieron.

¿Quién gana más: los bajos o los altos?

Del recuento histórico se desprende lo siguiente:

Los datos muestran que los números bajos han salido más veces. La probabilidad dicta que esa diferencia es solo una variación natural en una serie corta.

A primera vista, este resultado podría parecer revelador. Pero la matemática recuerda que esta diferencia no cambia la naturaleza del sorteo. La probabilidad de que salga un número específico siempre es de 1 en 100, sin importar lo que haya ocurrido antes. Cada sorteo es un evento independiente y no “recuerda” su propio historial.

En una muestra de 65 sorteos es esperable que se formen pequeñas diferencias entre grupos. También es esperable que existan largos periodos sin que ciertos números aparezcan, o que nunca hayan salido. Nada de esto implica que un número tenga más posibilidades futuras o que algún rango sea más “afortunado”.

Detrás de esta lógica está el diseño del propio juego. El premio mayor no depende solo del número. Para ganar se debe acertar una combinación entre 100.000 posibles opciones, producto del cruce entre los 100 números y las 1.000 series. Por eso, la probabilidad real de ganar el Gordo es de 1 en 100.000, lo que explica por qué repetir patrones o evitar números recientes no tiene efectos en el resultado final.

El Gordo navideño 2025

Este 2025 se cumplen 65 años del Gordo navideño desde aquel primer sorteo del 18 de diciembre de 1960. La Junta de Protección Social informó que el sorteo de este año se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025, con un premio mayor de ¢8.000 millones, dividido entre las emisiones correspondientes.

La fracción costará ¢2.000 y el entero ¢80.000. Las personas podrán comprar la lotería con vendedores autorizados en todo el país o en la plataforma digital JPS en línea.