El País

Gordo navideño 2025: JPS coloca más números bajos en línea, conozca cuáles ya se pueden adquirir

El sorteo será el próximo domingo 14 de diciembre

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Lotería navideña
El Gordo otorga ¢40 millones por fracción este 14 de diciembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gordo navideño 2025JPSlotería
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.