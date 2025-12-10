Gordo navideño 2025: JPS coloca más números bajos en línea, conozca cuáles ya se pueden adquirir

Este domingo 14 de diciembre se realizará el sorteo del Gordo navideño 2025. Si usted está interesado en comprar lotería en línea, le contamos que, en una revisión hecha a las 7:58 p.m. de este martes, la Junta de Protección Social (JPS) volvió a poner a disposición números bajos.

Salvo los números 14, 17 y 19, todos los demás están disponibles para su compra. En una revisión realizada el jueves 4 de diciembre, los números bajos habían comenzado a escasear; sin embargo, ahora ya volvieron a estar disponibles.

Estos son los números disponibles para el Gordo navideño 2025, según JPS en línea. (JPS en Línea/Captura)

Las fracciones pueden adquirirse tanto con las personas vendedoras autorizadas en todo el país como a través de la plataforma digital JPS en línea (www.jpsenlinea.go.cr).

La fracción tiene un precio de ¢2.000, mientras que el entero completo se vende en ¢80.000 para quienes deseen comprar toda la numeración.

En este 2025, el Gordo navideño pagará ¢40 millones por fracción a los que hayan comprado el número y serie del premio mayor. El entero otorga ¢1.600 millones. Según la JPS, cada entero está conformado por 40 fracciones.