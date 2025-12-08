¿Juega su fecha de cumpleaños o aniversario para el Gordo navideño? Vea los números bajos que han sido ganadores entre 1960 y 2024

En 2019, el 15 fue el ganador del Gordo navideño de la JPS.

Cada diciembre, antes de que empiece a girar la tómbola, el país activa un repertorio de rituales silenciosos. La lotería costarricense nació a inicios del siglo XIX como un mecanismo para financiar hospitales y obras sociales, y con el tiempo creó un lenguaje propio de supersticiones, coincidencias y pequeñas promesas.

El Gordo navideño se consolidó como el gran ritual colectivo de fin de año, un evento que mezcla expectativa, tradición y matemáticas. En ese paisaje de creencias y costumbres, miles de personas persiguen un número que sienten predestinado: un cumpleaños, un aniversario o el día en que nació un hijo, entre otras fechas.

Desde 1960, las combinaciones ganadoras han dejado distintos escenarios: números bajos que aparecen varias veces, otros que apenas asoman una vez y una zona silenciosa de cifras que nunca han salido premiadas.

¿Cuáles son los números del 0 al 31 que han salido en los en 65 sorteos?

La revisión histórica de los resultados entre 1960 y 2024 muestra que los números bajos han resultado ganadores del premio mayor en las siguientes ocasiones:

¿Tienen ventaja los números bajos?

No. Desde la perspectiva matemática, cada combinación tiene exactamente la misma probabilidad de salir: 1 en 100.000.

El premio mayor depende de acertar número y serie. En total existen:

100 números : del 00 al 99

: del 00 al 99 1.000 series: del 000 al 999

El Gordo navideño de este año se jugará el domingo 14 de diciembre. El premio mayor del sorteo será de ¢8.000 millones (¢1.600 millones por entero) y cada entero está compuesto por 40 fracciones. La fracción cuesta ¢2.000 y el entero completo ¢80.000, disponible tanto con las personas vendedoras autorizadas como en la plataforma JPS en línea (www.jpsenlinea.go.cr).