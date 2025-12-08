El País

¿Juega su fecha de cumpleaños o aniversario para el Gordo navideño? Vea los números bajos que han sido ganadores entre 1960 y 2024

Los números de fechas suelen dominar las ventas del Gordo. Este es su historial completo: los que ya ganaron y los que nunca han salido

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Jailine González Gómez
En 2019, el 15 fue el ganador del Gordo navideño de la JPS. (Mayela Lopez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGLotería navideñaGordo navideñoJPSnúmeros bajos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.