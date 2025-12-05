Gordo Navideño 2025: los números bajos empiezan a escasear en la compra en línea. Vea 32 números que no estaban disponibles este jueves

El precio oficial del Gordo de la lotería es de ¢2.000 por fracción.

Si está interesado en comprar la lotería del Gordo Navideño 2025 en línea, le contamos que, según una revisión realizada a las 8:15 p. m. de este jueves en la plataforma digital de la Junta de Protección Social (JPS), buena parte de los números bajos no figuraban disponibles; estos empiezan a escasear. Un total de 32 números no se podía comprar.

Los números del 03 al 30 aparecían como no habilitados, al igual que el 33, el 41, el 44 y el 77.

Los que sí estaban activos

Por el contrario, los números 00, 01 y 02 sí se mostraban activos dentro del sistema, al igual que el resto de las opciones del 31 al 99, con excepción de los ya mencionados 33, 41, 44 y 77.

Estos son los números disponibles para el Gordo Navideño 2025, según JPS en línea. (JPS/Captura)

Las fracciones se pueden comprar acudiendo a las personas vendedoras autorizadas en todo el país, o bien, en la plataforma digital JPS en línea (www.jpsenlinea.go.cr).

¿Cuándo se juega el Gordo?

El tradicional Gordo navideño ya tiene fecha definida: se sorteará el domingo 14 de diciembre de 2025, según confirmó la Junta de Protección Social.

¿Cuánto se paga por fracción?

Para este 2025, el Gordo navideño, otorgará un premio de ¢40 millones por fracción a quienes acierten el número y serie del premio mayor. El entero otorga ¢1.600 millones.

Según la JPS, cada entero está conformado por 40 fracciones.

¿Cuánto cuesta la fracción?

La fracción cuesta ¢2.000, mientras que el entero completo se venderá en ¢80.000, para quienes deseen adquirir la numeración completa.

Durante ese mes, la JPS mantendrá además otros sorteos de lotería y chances en su calendario habitual de diciembre, por lo que recomendó a las personas jugadoras informarse con anticipación sobre las fechas y condiciones de participación.