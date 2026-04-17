El País

Hacer acrobacias en moto le puede costar ¢362.800, la licencia y hasta el vehículo

Sanción para quienes realicen maniobras peligrosas además incluye el decomiso del vehículo

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Por Patricia Recio
Algunos conductores intentaron evadir a las autoridades cuando vieron el retén en carretera.
Uno de los operativos realizados en Semana Santa dejó como saldo más de 50 motos decomisadas y cerca de 200 multas. (Foto: Policía de Tránsito para LN/Foto: Policía de Tránsito para LN)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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