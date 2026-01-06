Hace 50 años: Orlando de León quiere un Herediano de mayor velocidad y presión

El conflicto interno del Club Sport Herediano ha provocado “incertidumbre y expectación” entre sus seguidores, reportó La Nación el 6 de enero de 1976.

El entrenador Orlando de León tomó la decisión de cesar a seis jugadores: Roy Nelson, Fernando Montero, Jorge Peralta, Álvaro Sánchez, Johnny Alvarado y Jorge Luis Sánchez.

“No estoy en condiciones de seguir trabajando con esos jugadores, por razones suficientes que no puedo ni debo especificar en forma pública”, dijo don Orlando en una entrevista.

“Los fundamentos de mi criterio son conocidos por directivos y jugadores y puedo dar absoluta seguridad de que mi posición es firme”, agregó.

“Los motivos de mi decisión son diversos y ninguno de ellos puede aplicarse en la misma forma para los seis jugadores. Algunos han tenido problemas con mi vida personal y otros no”, manifestó.

Afirmó que buscó implantar un nuevo sistema de juego, enfocado en un marcaje adelante, de constante presión con rotaciones permanentes, pero solo duraba los primeros 20 minutos de los partidos para perderse después. Con nuevos jugadores, busca jugar con un bloque de mayor sorpresa desde atrás, con jugadas de mayor desplazamiento y velocidad.

Herediano jugará contra Cartaginés y de León aseguró que el partido es crucial. “Heredia se juega la vida mañana, pues de ganar quedamos con muchas posibilidades y, lo más importante, con optimismo renovado para continuar en esta cuadrangular. Si de algo estoy seguro es de que haremos un mejor papel que contra Alajuela”, aseguró.

