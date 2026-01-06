El País

Hace 50 años: Orlando de León quiere un Herediano de mayor velocidad y presión

Técnico herediano se refirió a la destitución de seis jugadores

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
archivo
'Quiero una nueva mística', dijo Orlando de León. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosOrlando de León
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.