El País

Hace 50 años: La Penitenciaría, vergüenza de la sociedad costarricense

Ministro de Gobernación, Edgar Arroyo, mostró su molestia de que la Penitenciaría Central haya llegado a ‘tal grado de deterioro moral’

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
histórico
El ministro Edgar Arroyo junto a los estudiantes Julio H. Fonseca, Rafael Ortiz, José Manuel Arroyo y José M. Gutiérrez. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosPenitenciaría
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.