Hace 50 años: La Penitenciaría, vergüenza de la sociedad costarricense

El ministro Edgar Arroyo junto a los estudiantes Julio H. Fonseca, Rafael Ortiz, José Manuel Arroyo y José M. Gutiérrez.

“Esto es una vergüenza para el Gobierno y para la sociedad, para el país”, dijo, casi gritando, el ministro de Gobernación, Edgar Arroyo, a pocos metros de 992 reclusos que viven en “condiciones infrahumanas” en la Penitenciaría Central de San José.

“Es increíble que, mientras el país avanza, se construyen grandes carreteras, se abren nuevas fuentes de trabajo, esta penitenciaría llegue a tal grado de deterioro moral”, agregó el ministro.

La Nación reportó el 11 de setiembre de 1975 que en el penal había 340 reclusos por faltas menores, junto con 652 por faltas graves y 500 indiciados sin ayuda legal.

Arroyo inauguró la primera etapa de los consultorios jurídicos y declaró que “esto es solo, como lo dijo la alumna de Derecho, Darella Villanueva, un grano de arena en la reforma penitenciaria”.

“Estamos haciendo cambios en la legislación penal, estamos capacitando al personal con la creación de la Escuela Penitenciaria, estamos haciendo construcciones penales modernas”, afirmó.

Aseguró que planean sacar a 700 reclusos de la Penitenciaría para que solo queden unos 300.

Un grupo de estudiantes de Derecho estaba frente a la mesa de oradores, donde Eduardo Ortiz, decano de la Facultad, hizo un breve relato de la creación de los consultorios jurídicos que funcionan desde hace nueve años.

“Estos consultorios que hoy se inauguran son garantía de que habrá mejor servicio, los estudiantes podrán trabajar con mejor comodidad”, señaló.

La curiosidad: Agradecimiento a los doctores

El doctor Bolívar A. Chacón Chacón agradece públicamente a diez médicos que atendieron a su esposa durante su intervención quirúrgica en el Hospital México.