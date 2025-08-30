Hace 50 años: Derrocado presidente del Perú

El presidente Juan Velasco fue derrocado el 29 de agosto de 1975, después de casi siete años en el poder, por un fuerte sector de las fuerzas armadas que invocó como motivo “personalismos y las desviaciones del proceso revolucionario”.

En un manifiesto firmado por los comandantes de las cinco regiones militares del país con la adhesión de otros institutos de la fuerza armada y fuerzas policiales, se encargó la dirección del gobierno al general Francisco Morales Bermúdez, de 53 años, actual primer ministro, titular de guerra y comandante en jefe del Ejército.

El manifiesto causó conmoción en la población de Lima, capital de más de 3 millones de habitantes.

“Los peruanos que deseamos una patria libre en la que se realicen tanto los individuos como personas, así como la sociedad peruana en pleno, nos pronunciamos revolucionariamente para eliminar los personalismos y las desviaciones que nuestro proceso viene sufriendo por quienes se equivocaron y no valoraron el exacto sentir revolucionario de todos los peruanos”, señalaba.

Expresaba la confianza en que la dirección que Morales Bermúdez “concretice las justas aspiraciones del pueblo, la fuerza armada y fuerzas policiales del Perú”.

El comunicado fue emitido por la oficina del primer ministro. El general Morales Bermúdez viajó cuatro días antes a la zona sur del país para inspeccionar guarniciones militares y asistir a actos cívicos en Tacna.

