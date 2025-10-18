El País

Hace 50 años: 2.000 familias campesinas pueblan montañas de zona sur

Pobladores de Canoas se trasladaron a una zona montañosa para poseer una parcela y cultivar la tierra

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
histórico
Bernardo Delgado fue de los primeros campesinos en llegar a La Vaca y La Vaquita. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hace 50 añosCorredores
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.